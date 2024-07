Redação GPS Recém inaugurado, restaurante Sunsaki proporciona experiência oriental multissensorial

Mais um restaurante de culinária japonesa inaugurou na capital. O GPS|Brasília foi até o local para conhecer e vivenciar a experiência , e claro, trazer todas as informações e insights para vocês. Seguindo tradições milenares, passadas de geração em geração, e referências globais contemporâneas, o Sunsaki chegou para mostrar que a culinária oriental vai muito além de sushis e sashimis.

O restaurante, original de Niterói (RJ), se destaca pelo frescor dos produtos oferecidos, pela extensa carta de sakês nacionais e internacionais e pelas criações únicas do restaurateur Bruno Paixão, proprietário da marca há quatro anos. “Além de alimentos e ingredientes de qualidade e cuidadosamente selecionados, procuramos oferecer uma experiência gastronômica multissensorial, onde a cozinha se direciona a visão, olfato, paladar, tato, audição e espírito dos clientes”, explica Bruno. Para os amantes de vinho, a casa dispõe de uma diversificada carta de vinhos com rótulos de vários países.

O sucesso do empreendimento se dá também pela expertise da equipe. Carlos André de Souza, o gerente, atua há quase 20 anos no mercado gastronômico de Brasília e já passou por restaurantes renomados da capital federal. O sushichefe Genilson Araújo e o chef venezuelano Alejandro Hernández foram deslocados da equipe de Niterói para o endereço brasiliense de forma a garantir aos clientes a mesma qualidade da casa carioca.

A arquiteta Karla Amaral, reconhecida por sua habilidade em criar ambientes elegantes e aconchegantes, assinou a arquitetura do restaurante, que reflete bem o conceito sinestésico pensado pelo proprietário. Localizado na 405 sul, o local disponibiliza 124 lugares.

“A abertura da nova loja marca a expansão da grife para além de Niterói. A culinária oriental tem muito espaço para crescer em Brasília. Estamos muito felizes em trazer a nossa cozinha para a capital do país”, destaca Bruno Paixão.

Omakase

O segundo piso do espaço é reservado para a modalidade Omakase, que significa “deixo aos seus cuidados”. Durante a experiência, o sushichef Genilson Araújo prepara um menu de 12 etapas, na frente dos clientes, utilizando ingredientes sofisticados como atum bluefin, lagosta, vieira, king crab, camarão rosa e wagyu. Comporta 10 pessoas.

Na experiência do rodízio, são selecionadas algumas peças de ussuzucuri (salmão trufado, salmão com molho ponzo, salmão com ovas e azeite trufado, atum com foie gras, robalo com ovas black e ussuzucuri de vieira. Gunka brulé de salmão e camarão. Seleção de sashimis especiais (hadock com geleia de pimenta, barriga de salmão com ovas black, salmão com brie e mel trufado, salmão com abacaxi caramelizado). Sashimis de salmão, atum, robalo e congro negro. Rolls especiais ( salmão spicy, salmão com limão siciliano, pink ebi). Gunkas (atum com polvo, atum com foie gras, salmão com ovas e gunka de king krab.

Serviço

Endereço: 405 sul

Telefone: 61 99179-3179

Horário de funcionamento: segunda a quinta – 18h30 às 00h/ sexta a domingo – 12h às 15h e 18h30 às 00h

Rodízio: domingo a quinta no jantar- R$164,90 / sexta, sábado, feriados, vésperas de feriados e datas comemorativas e domingos no almoço- R$174,90

Omakase: reservas- R$349,90

@sunsakibrasilia

The post Recém inaugurado, restaurante Sunsaki proporciona experiência oriental multissensorial first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .