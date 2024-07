Redação GPS Mezanino da Torre de TV recebe Masterclass Nespresso exclusiva

Se você é apaixonado por café, anote na sua agenda! Nesta quinta-feira (25), o Mezanino da Torre de TV receberá uma Masterclass Nespresso exclusiva com Flávia Lima, de São Paulo. A barista e coffee specialist criará drinks com café harmonizados com sobremesas.

Flávia apresenta os tipos e estilos de café para cada momento e ensina, em conjunto com o mixologista do Mezanino, Nitay Pontes, o preparo de drinks com café, que poderão ser degustados no almoço e no jantar.

Na mesma data, o Mezanino aproveita para adiantar o lançamento do menu que será oferecido na casa durante a próxima Brasília Restaurant Week, que começa oficialmente em 8 de agosto.

“Nosso primeiro evento com a marca, uma das principais do mundo, é para quem curte degustar sabores diferentes, harmonizações exclusivas e apreciar o café como ingrediente e aroma”, comenta Rafael Godoy, sócio-diretor do Mezanino.

Para participar da experiência, o atendimento será por ordem de chegada, mediante disponibilidade, mas também é possível realizar a reserva antecipada pelo SAC.

Os valores do menu RW, que será servido na casa no dia 25 de julho, são de R$ 89 por pessoa no almoço e R$ 109 no jantar, no tradicional formato em três etapas.

Além do almoço, para o festival, a casa também funcionará às segundas-feiras no jantar, possibilitando que o público da capital conheça as novidades durante toda a semana.

Serviço

Masterclass Nespresso + degustação do menu Restaurant Week

Local: Mezanino da Torre de TV (Eixo Monumental)

Data: 25 de julho

Horário de funcionamento: almoço de 11h30 às 15h30, e jantar, das 19:00 às 00:00

Valores: almoço (R$89) e jantar (R$109)

Agendamento: por ordem de chegada (sujeito à disponibilidade) ou reserva via SAC (61) 99376-8952

