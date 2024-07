ESTADÃO CONTEÚDO Márcio Garcia não renova contrato e está fora da Globo

O ator e apresentador Márcio Garcia não teve o seu contrato renovado com a Globo e encerrará seu vínculo no final deste mês, após 15 anos de casa. Garcia estava sem novos projetos na casa desde julho de 2022, quando comandou o The Voice Kids por um ano. Na última temporada do reality, foi substituído por Fátima Bernardes.

Agora, ele fica livre para negociar contratos em outras emissoras e serviços de streaming.

O novo ciclo de Garcia na Globo começou em 2009, quando ele retornou ao canal após apresentar o bem-sucedido O Melhor do Brasil, programa que animava as tardes de sábado da Record. Como ator, ele se destacou nas novelas Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013).

