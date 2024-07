Yumi Kuwano Lulu Santos receberá Prêmio de Excelência Musical no Grammy Latino

Nesta edição do Grammy Latino, o cantor e compositor brasileiro Lulu Santos está entre os seis artistas que serão condecorados com o Prêmio de Excelência Musical. De acordo com a Academia Latina da Gravação, o prêmio é uma honraria concedida a artistas “que fizeram contribuições criativas de destaque e importância artística para a música latina e suas comunidades”.

Em uma publicação no Instagram, a página do Grammy Latino escreveu:

“ Homenageamos @lulusantosoficial com o Prêmio À Excelência Musical 2024! Talentoso músico, cantor e compositor, Lulu Santos se destacou ao longo de mais de cinco décadas de carreira abraçando diversos estilos e gêneros. Inovador e criativo, Lulu encontrou novas sonoridades com seu talento e se posicionou como uma das grandes figuras do cenário musical brasileiro “, dizia a postagem.

Além do brasileiro, Albita [Cuba], Lolita Flores [Espanha], Alejandro Lerner [Argentina], Los Ángeles Azules [México] e Draco Rosa [Porto Rico] também receberão a homenagem.

O porto-riquenho Ángel “Cucco” Peña e o mexicano Chuco Rincón receberão o Trustees Award — Prêmio do Conselho Diretivo —, concedido a “indivíduos que fizeram contribuições significativas para a música latina durante suas carreiras, de maneiras que não envolvem a performance”. Os escolhidos para receber as premiações são definidos em votação interna pelo Conselho de Curadores da Academia Latina.

Lulu Santos e os outros artistas serão premiados em um evento privado que fará parte da Semana do Grammy Latino, em 10 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos . A 25º cerimônia do Grammy Latino 2024 será realizada em 14 de novembro, na mesma cidade.

