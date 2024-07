Henrique Neri Lula: “Brasil vai sair do Mapa da Fome até 2026”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ao diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), QU Dongyu , que deveria “se preparar” para anunciar que o Brasil saiu do Mapa da Fome, e que isso irá acontecer até o fim de seu mandato, em 2026. Lula fez a fala durante reunião do G20, no anúncio do lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

“Meu amigo diretor-geral da FAO, pode ir se preparando para anunciar em breve que o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome”, disse o presidente.

Durante a reunião, Lula reafirmou o compromisso do Brasil, durante a gestão na presidência rotativa do G20, com a operacionalização do projeto de combate à insegurança alimentar em todo o cenário global. “Esse será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços nos planos doméstico e internacional”, disse.

“Nós vamos fazer as pessoas comerem 3 vezes ao dia e, se quiser comer 4, que coma. Mas comer de forma racional, sem guloseimas, porque a gente também não quer que as pessoas tenham peso excessivo”, afirmou o presidente do Brasil.

The post Lula: “Brasil vai sair do Mapa da Fome até 2026” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .