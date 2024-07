ESTADÃO CONTEÚDO Lisa Kudrow se irritava com risadas exageradas: “não era honesto”

Vintes anos depois do final de Friends , a atriz Lisa Kudrow admitiu que se irritava com o público durante as gravações da série . Em entrevista ao podcast Conan O’Brien Needs a Friend , a intérprete da Phoebe contou que, às vezes, os espectadores presentes no estúdio tinham reações exageradas para as piadas e atrapalhavam o ritmo do episódio. “Eles riam demais. Nem era tão engraçado”.

“Não era uma reação honesta e isso me irritava. Agora vocês estão arruinando o timing do resto da série. Tem outras piadas”, relembrou ao comediante. “Algumas vezes, se eles estivessem rindo por muito tempo, eu só olhava para o público realmente irritada”.

Vale lembrar que, como uma sitcom tradicional, Friends era filmada ao vivo diante de uma plateia – diferentemente de How I Met Your Mother , por exemplo, que na maior parte das vezes acrescentava as risadas dos espectadores depois das cenas já estarem gravadas.

“Uma série não é feita para a plateia no estúdio. É feita para quem está em casa”, continuou Kudrow. “Se fosse uma peça, sim, riam o quanto quiserem. Eu descubro um jeito de manter minha personagem ocupada, está tudo bem. [Mas], sendo algo filmado, eu só estava parada lá, acenando com a cabeça… É horrível”.

Ainda assim, os episódios com duração entre 20 e 30 minutos poderiam demandar quase oito horas de filmagem, a ponto de nem o público conseguir manter as risadas. “Sabia que eles pegariam a risada do primeiro take e [iriam] movê-la para qualquer que fosse o take escolhido”, contou a atriz.

Embora as piadas funcionassem logo de cara, a reação mais branda nas repetições fazia com que os roteiristas duvidassem do impacto do texto. Kudrow, porém, não se incomodava com a mudança de comportamento dos espectadores. “Quem está sofrendo porque eles não estão rindo? Estou tranquila se eles não rirem tanto, podemos continuar”.

Consideradas uma das sitcoms mais bem-sucedidas da história da TV americana, Friends era estrelada ainda por Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Ao longo de 10 temporadas, a produção acompanhava os altos e baixos das vidas de seis amigos morando em Nova York. Em 2021, o elenco se reuniu em um especial para celebrar a influência da série, que persiste até hoje.

