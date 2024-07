Adriana Nasser Cresce a onda dos bares de vinhos: BSB ganha três novos locais dedicados a bebida

Os bares de vinho são o novo frisson em várias capitais e Brasília não ficou de fora, né? Só no último mês, três novos lugares abriram na cidade.

Nessa semana abriu o primeiro boteco de vinho da cidade. É o Buteco Sanabria, surgiu da ideia do enólogo e produtor, Carlos Sanabria, de democratizar a bebida. O bar que fica na 708/708 norte, chega com o conceito de tomar vinho direto das torneiras, em copo ou taça e comer comida de boteco com pegada autoral, um exemplo são os dadinhos de polenta.

O outro wine bar recém inaugurado é o Balcão, localizado na 205 norte, na quadra conhecida como Babilônia.

Como o próprio nome diz, o lugar te convida a tomar vinho de um jeito novo: no balcão. Com uma proposta despojada e inovadora, o bar oferece uma experiência leve e descontraída de apreciar bons vinhos.

Pra lá de descontraído, o vinho é servido em copos e tem petiscos para acompanhar. Destaque para a pipoca de queijo coalho com geleia de uva. Fechando a lista de novidades, tem o Palomina Bar, localizado na 405 sul, ele promete enriquecer a cena gastronômica de Brasília.

Com inspirações trazidas da Espanha, mas também com referências de Brasília, a casa promete ser uma releitura contemporânea aos tradicionais wine bares e oferece uma carta de vinhos seleta e com rótulos exclusivos escolhidos a dedo.

No cardápio, os clássicos ‘tapas e pinchos’, com opções individuais e para compartilhar.

