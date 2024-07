Redação GPS Claro e Capital Moto Week: parceria entrega conexão e entretenimento

O Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina, se consolida como plataforma de negócios para marcas nacionais e internacionais se conectarem com 800 mil pessoas que são esperadas na Cidade da Moto em 2024. Por falar em conexão, a Claro mais uma vez entra em cena com tirolesa que corta a arena de shows do festival pelo alto e estande para recarregar as energias dos fãs e dos aparelhos. Quem é cliente da operadora aproveita benefícios exclusivos, como serviços turbinados de internet dentro do complexo e fast pass . O Capital Moto Week acontece entre 18 e 27 de julho, em Brasília (DF).

Já pensou em cruzar toda a arena de shows pelo alto do festival? Tudo isso com uma visão privilegiada que a Tirolesa Claro oferece. A atração é totalmente gratuita e clientes Claro tem fila preferencial para curtir cada segundo do brinquedo radical. A Claro preparou duas antenas de sinal para garantir a conectividade dos clientes nos 10 dias do Capital Moto Week. A tecnologia turbina o sinal e a internet móvel, alcançando inclusive a arena do palco principal. Outra vantagem para os clientes Claro Clube é resgatar ingressos do CMW com pontos do programa de fidelidade.

“Em mais uma edição, a Claro reafirma o compromisso de estar junto dos clientes e do público Moto Week. Brasília é uma região estratégica, estamos muito contentes em contribuir para a realização do CMW, que se tornou uma manifestação cultural na cidade. Por isso, somos novamente patrocinadores do festival, que está em sintonia com a nossa missão de conectar as pessoas para uma vida mais divertida e produtiva”, afirma Soraia Tupinambá, diretora regional da Claro para Centro-Oeste. No DF, a operadora é líder em clientes nos serviços móveis e residenciais.

O público geral não fica de fora dos benefícios: quem passar pelos 320 mil m² do festival pode aproveitar a área de descanso com dispositivos para o carregamento de celulares. O espaço fica próximo ao Moto Bar, na avenida principal. Fora dos muros da Cidade da Moto, a loja da Claro no Pátio Brasil Shopping está totalmente imersa na identidade visual Moto Week, refletindo a força desta colaboração e proporcionando uma experiência integrada que transcende os limites do complexo.

“Nossa parceria com a Claro vai além do entretenimento”, destaca o CEO do CMW, Pedro Franco. Segundo ele, além de ser o maior festival de motos e rock da América Latina, Capital Moto Week é também uma plataforma de negócios. “Somos um ecossistema dinâmico que promove interações valiosas entre o nosso público e os nossos parceiros. Essa conexão é benéfica para todos, em uma relação onde todos ganham”, afirmou Franco, registrando o convite para todos virem e encontrarem o seu lado Moto Week”, explica.

Plataforma de Negócios

Com mais de 20 anos na estrada, o Capital Moto Week bate recorde e investe R$ 20 milhões na realização do festival em 2024, um incremento de 20% em relação à edição passada. O aumento é impulsionado, principalmente, pelos patrocinadores, que chegam a investir 200% a mais para promover experiências interativas com o público. A Cidade da Moto recebe 150 mil turistas brasileiros e estrangeiros por ano, a expectativa é injetar R$ 60 milhões na economia na cadeia do turismo do Distrito Federal. Para realizar o CMW, 17 mil postos de trabalhos diretos e indiretos foram gerados neste ano, um aumento de 40% em relação à edição passada.

Sobre o Capital Moto Week 2024

De 18 a 27 de julho, Brasília será palco do Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina. Inspirado na edição histórica de 20 anos, o CMW aposta na diversidade, talento e energia em seus 10 dias de programação, com mais de 100 de shows de diversas vertentes do rock nacional. A “Cidade da Moto” ocupará 300 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto. A expectativa é receber 800 mil pessoas, 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo. O Festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e, todos os anos, zera as emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.

Ingressos CMW 2024 | www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam | Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até às 15h | Crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável | Menores de 16 anos somente acompanhados de um responsável legal | Ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível | PCD tem acesso grátis e, se necessitar de acompanhante, este também tem gratuidade | Pessoas 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada | Obrigatória apresentação de documento de comprovação válido de meia-entrada no momento do acesso.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek

