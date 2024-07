Yumi Kuwano Cinema: confira as estreias da semana nas telonas

Para os cinéfilos de plantão essa é uma semana importante. Com estreia de um dos filmes mais aguardados do ano, Deadpool e Wolverine, em todas as salas de cinema do País , a programação inclui ainda outras novidades que entram em cartaz oficialmente nesta quinta-feira (25). Tem comédia, suspense, drama e claro, muita aventura.

Deadpool & Wolverine

Dos mesmos roteiristas e produtores dos campeões de bilheteria Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018), o filme reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva. Quando os dois se cruzam, começa uma aliança improvável para enfrentar um inimigo em comum. O longa promete muita ação, humor e reviravoltas surpreendentes.

Pequenas Cartas Obscenas

Com a premiada Olivia Colman no elenco, a história que mistura comédia e mistério se passa em uma cidade litorânea inglesa dos anos 1920 que testemunha um escândalo falso e sinistro. Baseado em uma história real mais estranha que a ficção, o filme acompanha duas vizinhas: a conservadora Edith Swan (Colman) e a desordeira imigrante irlandesa Rose Gooding (Jessie Buckley). Quando Edith e outros vizinhos começam a receber cartas maldosas, cheias de palavrões involuntariamente hilários, Rose é imediatamente acusada do crime. As cartas anônimas provocam uma comoção nacional, e um julgamento é iniciado. No entanto, com o avanço das investigações lideradas pela policial Gladys Moss (Anjana Vasan) o mistério pode não ser o que parece. Da mesma diretora de Como Eu Era Antes de Você (2016), Thea Sharrock.

O Mal Não Existe

O drama musical japonês, Takumi e a filha, Hana, moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida relativamente pacata, um dia os moradores acabam descobrindo a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha. O longa é dirigido por Ryûsuke Hamaguchi e estava no Festival de Veneza no ano passado.

Cold Storage

Baseado no livro de mesmo nome escrito por David Koepp, o filme conta a história de Robert Quinn (Liam Neeson), um agente bioterrorista do Pentágono que é o único capaz de deter um estranho organismo altamente mutante que escapa de seu armazenamento em uma instalação governamental, causando uma epidemia global e que pode destruir o mundo. Quinn se reúne com um grupo de pessoas que lutam por sua própria sobrevivência e, juntos, eles também enfrentam desafios internos e conflitos pessoais.

