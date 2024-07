ESTADÃO CONTEÚDO Avião cai no Nepal e deixa 18 mortos

Um avião doméstico caiu logo após ter descolado do aeroporto da capital do Nepal, matando 18 pessoas nesta quarta-feira (24). O único sobrevivente, o piloto, foi levado para o Kathmandu Medical College Hospital para receber tratamento, de acordo um médico do hospital. Segundo ele, o homem teve ferimentos nos olhos, mas não corre perigo.

Um comunicado para a imprensa emitido pela Autoridade de Aviação Civil do Nepal disse que o avião da Saurya Airlines tinha descolado às 11h11 de Katmandu e se dirigia para a cidade turística de Pokhara. A aeronave já tinha decolado e virado à direita quando caiu na parte leste do aeroporto.

Os corpos foram levados para o T.U. Teaching Hospital onde passarão por autopsia. Documentos da companhia aérea mostram que no avião havia dois pilotos e 17 passageiros a bordo, entre eles apenas uma mulher. A tripulação e os 16 passageiros eram de nacionalidade nepalesa, tendo um sido identificado como estrangeiro, mas sem nacionalidade divulgada.

Os trabalhos no Aeroporto Internacional de Tribhuvan foram encerrados enquanto a equipe de emergência e os investigadores desenvolvem as atividades necessárias após a queda.

O Katmandu enfrenta neste período do ano a fase das moções, apesar de não ter sido registrada chuva no momento do acidente. O aeroporto da capital nepalesa, é o principal aeroporto do país e está situado num vale rodeado de montanhas na maior parte dos lados. É considerado um aeroporto difícil para os pilotos e os aviões maiores têm que passar por uma abertura na montanha para aterrissar.

No ano de 2019, um avião de passageiros do Bangladesh caiu no mesmo aeroporto, matando 51 pessoas, 20 sobreviveram. A época, uma investigação confirmou que o avião estava desalinhado com a pista e o piloto estava desorientado e tentou aterrissar em “puro desespero” quando o avião caiu.

Em nota nota divulgada pelo aeropoto, foram divulgados os nomes de todas as pessoas que estavam no avião. O comunicado diz ainda que “as operações de resgate foram iniciadas imediatamente. O incêndio foi controlado e um ferido (Capitão Manish Ratna Shakya) foi resgatado e levado ao hospital”.

