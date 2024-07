Henrique Neri Atletas olímpicos testam positivo para Covid-19

Durante a fase final de preparação para as Olimpíadas de Paris , vários atletas testaram positivo para a Covid-19 ao chegarem na França. Em destaque a equipe feminina de polo aquático australiano, com 5 jogadoras contagiadas. A informação foi confirmada pela chefe da delegação, Anna Meares. As informações são do G1 .

“A equipe de polo aquático está confinada. Há uma sessão de treino e se as cinco atletas se sentirem bem para treinar, vão participar”, acrescentou, ressaltando que toda a equipe havia se submetido a testes.

Outros atletas também foram afetados, como os belgas, mas os nomes nem as modalidades em que competem foram divulgadas. Em resposta, várias delegações decidiram reforçar as medidas preventivas.

O diretor técnico francês, Sébastian Vielledent, faz uma reflexão: “É preciso ter precaução, vimos o aumento de fenômenos virais porque não se deve falar apenas do que todos pensamos, a Covid-19. Em uma modalidade como a nossa, de força e resistência, muito psicológica, ter um vírus pode ser uma catástrofe”. As autoridades sanitárias francesas mantêm a calma. “Não há risco de que haja muitos casos. A Covid está aqui, houve um pico, leve e longe dos anos 2020-2021-2022, no fim de maio e no começo de junho, com uma desaceleração depois”, ressaltou o ministro delegado da Saúde, Frédéric Valletoux, em declarações à rádio France Info na terça-feira.

“O coquetel de convivência favorece a transmissão do Sars-CoV-2 (o vírus da Covid-19), assim como de outros vírus respiratórios”, disse em junho a epidemiologista Mirce Sofonea.

