André Braga Aneurisma da aorta: entenda problema de saúde de Otaviano Costa

Na última segunda-feira (22), Otaviano Costa pegou seus seguidores de surpresa ao revelar nas redes sociais que passou por uma cirurgia cardíaca devido a um aneurisma da aorta. O apresentador descobriu a condição há cerca de um mês, após sentir dores abdominais e realizar um exame de rotina.

Em um vídeo compartilhado em suas redes sociais, Otaviano detalhou o diagnóstico, explicando que a doença foi identificada durante uma consulta com um cardiologista. “Um simples eletrocardiograma detectou o avanço de algo que estava colocando minha vida em risco”, contou o apresentador, destacando a importância de realizar exames regulares.

Para esclarecer mais sobre o aneurisma da aorta, o médico Rafael Noronha, cirurgião vascular do Hospital Oswaldo Cruz, explicou que um aneurisma da aorta é uma dilatação anormal de um segmento da principal artéria do corpo, que pode ser extremamente perigosa se não tratada a tempo. “A aorta é um vaso vital que transporta sangue do coração para o restante do corpo. Um aneurisma é uma dilatação anormal dessa artéria, geralmente mais de 1,5 vezes o diâmetro normal”, explicou Noronha.

Otaviano Costa mencionou dores abdominais como um dos sintomas que o levaram a procurar um médico.O especialista Rafael Noronha destacou que, embora alguns aneurismas possam causar desconforto, muitos não apresentam sintomas, o que reforça a importância dos exames preventivos.

“A maioria dos aneurismas não apresenta sintomas claros e são frequentemente descobertos através de exames realizados por outras razões. Normalmente, os aneurismas são assintomáticos e são detectados por exames de imagem. Quando causam sintomas, podem incluir dor no tórax, abdômen ou costas, sensação de pulsatilidade ou compressão de estruturas adjacentes”, acrescentou.

O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento eficaz de um aneurisma da aorta. “A ruptura de um aneurisma de aorta torácica ou abdominal é uma emergência médica com alta mortalidade devido ao sangramento”, alertou o especialista.

Tratamento e prevenção

Em relação ao tratamento, o cirurgião explicou que nem todos os aneurismas requerem cirurgia imediata. “Aneurismas menores podem ser monitorados com exames de imagem regulares. Quando a cirurgia é indicada, há duas abordagens principais: a cirurgia aberta e a endovascular”, explica. No caso de Otaviano Costa, foi realizada uma cirurgia aberta. A escolha do tipo de cirurgia depende de vários fatores, incluindo a localização e o tamanho do aneurisma, bem como as características individuais do paciente.

O cirurgião Rafael Noronha também destacou os principais fatores de risco para o desenvolvimento de aneurismas da aorta, como idade avançada, tabagismo, aterosclerose, hipertensão, histórico familiar, alterações genéticas e vasculites.

“É essencial fazer um acompanhamento regular com um cardiologista ou cirurgião vascular para prevenir e diagnosticar precocemente doenças vasculares. Para os aneurismas da aorta abdominal, recomenda-se a investigação com ultrassonografia para homens ou mulheres a partir de 65 anos com histórico de tabagismo ou familiar de aneurisma”, concluiu.

