Verona Ristorante recebe evento Wine Class Experience

The Brunch, em parceria com o Verona Ristorante e Yolo Club, apresenta a próxima edição do projeto Wine Class, uma experiência destinada aos amantes do vinho e da gastronomia. O evento, com uma proposta única e autêntica, acontecerá no dia 26 de julho, a partir das 19h, na adega do Verona Ristorante. O público é limitado a 30 pessoas, com idades entre 25 e 40 anos.

O Wine Class Experience é uma oportunidade para os apreciadores de vinho explorarem e desfrutarem de cinco rótulos importados da Europa e América do Sul. Cada vinho será harmonizado com cinco etapas de mini pratos gourmet, preparados pelo chef Diego Gebrim. Os pratos são elaborados para complementar os sabores do vinho, com explicações detalhadas sobre a harmonização oferecidas durante o evento.

O sommelier certificado Felipe Matos guiará os participantes através de uma aula inicial sobre o mundo dos vinhos, compartilhando conhecimentos sobre boas práticas de degustação e segredos do universo vinícola. Em seguida, Matos acompanhará a degustação e harmonização, proporcionando uma experiência educativa.

Serviço

Ingresso com desconto exclusivo DeBoa:

• Individual: de R$ 280,00 + taxa por R$ 266,00 + taxa

• Wine Pass duplo (2 ingressos): de R$ 540,00 + taxa por R$ 513,00 + taxa

Reservas

• https://popingressos.com.br

Vagas limitadas a apenas 20 lugares por edição por conta do formato especial e intimista.

Mais informações

Wine Class Experience

Data: 26 de julho de 2024, Sexta-feira

Horário: 19h

Local: Verona Ristorante – CLS 402, Asa Sul

