Seca: saiba quais são os cuidados essenciais com os pets neste período

O inverno brasiliense chegou e com ele veio a seca, que traz desafios não apenas para a população, mas também para nossos companheiros de quatro patas. Neste período, os pets estão mais propensos a problemas respiratórios, dermatológicos e oculares. Para garantir a saúde e o bem-estar dos animais de estimação, é fundamental adotar cuidados específicos.

Segundo Mário Falcão , especialista em oftalmologia veterinária de pequenos animais, é crucial manter a hidratação da pele dos pets, evitar locais quentes e sem ventilação, fornecer água fresca regularmente e usar colírios lubrificantes para os olhos e umidificadores para as vias respiratórias.

Para garantir uma boa hidratação, Falcão recomenda oferecer água em diferentes pontos da casa, adicionar caldos de carne ou frango para torná-la mais atrativa, colocar cubos de gelo na água e utilizar fontes de água para estimular o consumo, especialmente para os gatos, que têm preferência por água fresca e corrente.

O especialista também sugere o fornecimento de frutas com alto teor de água, como melancia gelada ou melão, além de rações úmidas.

“Durante a seca, é preciso ter cuidado redobrado com os pets, principalmente com a desidratação, desmaios, síncopes e o aumento da temperatura corporal, que podem levar à morte do animal”, alerta.