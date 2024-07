Redação GPS Roberto Jefferson paga mais de R$ 39 mil para consertar viatura da PF alvejada por tiros

O ex-deputado Roberto Jefferson quitou o valor de mais de R$ 39 mil junto à Polícia Federal ( PF ) para o conserto da viatura que ele atirou 42 vezes, em outubro de 2022, quando resistiu ser levado para a cadeia.

O ex-político, preso por tentativa de homicídio de quatro policiais federais que tentaram cumprir um mandado de prisão em sua residência, em Comendador Levy Gasparian, trocou tiros com as autoridades as quais cumpriam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, além de ferir dois policiais com estilhaços de balas, Jefferson acertou a viatura com 25 disparos no teto, 14 no para-brisa, dois na lateral esquerda e um no capô.

O valor pago pelo ex-deputado foi destinado à troca de itens como giroflex, forro do teto, para-brisa, reparos no sistema de ar-condicionado e no motor, além de pintura e lanternagem do veículo.

O relatório da corporação enfatiza a “insanidade da conduta do ex-deputado, que consciente e voluntariamente, após descobrir a finalidade da presença da equipe policial, passou a atacar os agentes da lei com granadas e disparos de arma de fogo de grosso calibre, assumindo o risco de causar o resultado morte daqueles policiais e gerando danos ao patrimônio público empregado na ação”.

Roberto Jefferson é réu por tentativa de homicídio contra os quatro policiais federais e, segundo investigações, teria até 13 armas de fogo em sua residência. O ex-parlamentar encontra-se internado sob custódia no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, enquanto o Supremo Tribunal Federal negou um novo pedido de liberdade feito por sua defesa.

