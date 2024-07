Redação GPS Raio X dos brasilienses nas Olimpíadas: saiba quem são os atletas que representam a capital

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão se aproximando, e Brasília estará bem representada na maior competição esportiva do mundo. Sete atletas do Distrito Federal estão prontos para competir, levando consigo o orgulho da capital do país. Além disso, o Brasil enviará uma forte delegação para competir em diversas modalidades. Vamos conhecer os atletas brasilienses e conferir a lista completa da delegação brasileira para as Olimpíadas.

Atletas do Distrito Federal

Gabriela de Souza (Atletismo): em sua primeira experiência olímpica, Gabriela de Souza representará Brasília nas pistas de atletismo. A atleta vem se destacando em competições nacionais e está pronta para brilhar em Paris;

Caio Bonfim (Marcha Atlética): veterano em Olimpíadas, Caio Bonfim competirá pela quarta vez nos Jogos Olímpicos. O marchador de Brasília tem um histórico de boas performances e espera trazer uma medalha para o Brasil;

Gabrielle Jordão (Futebol Feminino): atacante da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, fará sua estreia olímpica em Paris. A jovem atleta é uma promessa do futebol nacional e uma esperança de gols para o Brasil;

Kelly Rosa (Handebol Feminino): natural de Caldas Novas (GO), mas representando o DF, Kelly Rosa terá sua primeira experiência olímpica no handebol feminino. A atleta se destaca pela sua agilidade e capacidade de marcar gols decisivos;

Ketleyn Quadros (Judô): medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Ketleyn Quadros, judoca de Ceilândia, retorna aos Jogos com a experiência e a determinação de conquistar mais uma medalha para o Brasil;

Guilherme Schimidt (Judô): também de Ceilândia, Guilherme Schimidt, atualmente 4º lugar no ranking mundial de judô na categoria de 81 kg, é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil em Paris;

Felipe Gustavo (Skate): skatista de Ceilândia, fez história ao ser o primeiro atleta da categoria a competir nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora, ele busca um desempenho ainda melhor em Paris.

Delegação Brasileira

O Brasil enviará uma delegação diversificada e forte para Paris 2024, com atletas competindo em várias modalidades. Confira a lista completa:

Atletismo:

Feminino: Ana Caroline Silva (Arremesso de peso), Izabela Silva, Andressa de Morais (Lançamento de disco), Jucilene de Lima (Lançamento de dardo), Ana Carolina Azevedo (100m e 200m), Vitória Rosa (100m), Lorraine Martins (200m), Tiffani Marinho (400m), Chayenne da Silva (400m com barreiras), Flávia Maria de Lima (800m), Tatiane Raquel da Silva (3000m com obstáculos), Valdileia Martins (Salto em altura), Eliane Martins, Lissandra Campos (Salto em distância), Juliana Campos (Salto com vara), Gabriele Santos (Salto triplo), Érica Sena, Viviane Lyra, Gabriela Muniz (Marcha atlética 20km).

Masculino: Wellington Morais (Arremesso de peso), Luiz Maurício, Pedro Henrique Nunes (Lançamento de dardo), Caio Bonfim, Matheus Corrêa (Marcha atlética 20km), Erik Cardoso, Felipe Bardi, Paulo André (100m e Revezamento 4x100m), Rafael Pereira, Eduardo de Deus (110m com barreiras), Renan Gallina (200m e Revezamento 4x100m), Lucas Carvalho (400m e Revezamento 4x400m), Matheus Lima (400m, 400m com barreiras e Revezamento 4x400m), Alison dos Santos “Piu” (400m com barreiras e Revezamento 4x400m), Almir Júnior (Salto triplo), Fernando Ferreira (Salto em altura), Lucas Marcelino (Salto em distância), Douglas Hernandes Mendes, Lucas Vilar, Jadson Erick Lima (Revezamento 4x400m), Gabriel Garcia (Revezamento 4x100m), José Fernando Santana, “Fernando Balotelli” (Decatlo).

Badminton:

Feminino: Juliana Vieira.

Masculino: Ygor Coelho.

Basquete:

Masculino: Marcelinho Huertas, Yago Mateus, Raulzinho, George de Paula, Vitor Benite, Léo Meindl, Gui Santos, Didi Louzada, Bruno Caboclo, João Marcelo “Mãozinha”, Lucas Dias, Cristiano Felício.

Boxe:

Feminino: Bárbara Santos (66kg), Beatriz Ferreira (60kg), Caroline Almeida (50kg), Jucielen Romeu (57kg), Tatiana Chagas (54kg).

Masculino: Abner Teixeira (+92kg), Keno Marley (92kg), Luiz Oliveira “Bolinha” (57kg), Michael Douglas Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg).

Canoagem Slalom:

Feminino: Ana Sátila (K1, C1 e Caiaque Cross).

Masculino: Pedro Gonçalves “Pepê Gonçalves” (K1, C1 e Caiaque Cross).

Canoagem Velocidade:

Feminino: Valdenice Conceição (C1 200m), Ana Paula Vergutz (K1 500m).

Masculino: Isaquias Queiroz (C1 1000m e C2 500m), Jacky Godmann (C2 500m), Mateus Nunes (C1 1000m), Vagner Souta (K1 1000m).

Ciclismo:

BMX Racing: Paola Reis.

BMX Freestyle: Gustavo Batista “Bala Loka”.

Estrada: Ana Victoria Magalhães “Tota Magalhães” (feminino), Vinicius Rangel (masculino).

Mountain Bike: Raiza Goulão (feminino), Ulan Galinski (masculino).

Esgrima:

Feminino: Mariana Pistoia (florete), Nathalie Moellhausen (espada).

Masculino: Guilherme Toldo (florete).

Futebol:

Feminino: Lorena, Tainá, Tarciane, Rafaelle, Thais Ferreira, Antônia, Tamires, Yasmim, Yaya, Duda Sampaio, Ana Vitória, Gabi Portilho, Adriana, Kerolin, Ludmila, Marta, Jennifer, Gabi Nunes.

Ginástica:

Artística Feminino: Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade.

Artística Masculino: Arthur Nory, Diogo Soares.

Rítmica: Bárbara Domingos (individual), Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Victoria Borges (conjunto).

Trampolim: Camilla Lopes (feminino), Rayan Castro (masculino).

Handebol:

Feminino: Gabriela Moreschi, Renata Arruda, Adriana Cardoso, Jéssica Quintino, Larissa Araújo, Bruna de Paula, Gabriela Bitolo, Giulia Guariero, Jhenifer dos Santos, Kelly Rosa, Mariana Fernandes, Patrícia Matieli, Marcela Arouinian, Tamires Araújo.

Hipismo:

Adestramento: João Victor Marcari Oliva.

CCE: Carlos Ramadam Parro, Márcio Carvalho Jorge, Rafael Mamprim Losano, Ruy Leme da Fonseca.

Saltos: Yuri Mansur, Stephan de Freitas Barcha, Rodrigo Pessoa, Pedro Veniss.

Judô:

Feminino: Natasha Ferreira (-48kg), Larissa Pimenta (-52kg), Rafaela Silva (-57kg), Ketleyn Quadros (-63kg), Mayra Aguiar (-78kg), Beatriz Souza (+78kg).

Masculino: Michel Augusto (-60kg), William Lima (-66kg), Daniel Cargnin (-73kg), Guilherme Schimidt (-81 kg), Rafael Macedo (-90kg), Leonardo Gonçalves (-100kg), Rafael Silva (+100kg).

Levantamento de Pesos:

Feminino: Amanda Schott (até 71kg), Laura Amaro (até 81kg).

Maratona Aquática:

Feminino: Ana Marcela Cunha (10km), Viviane Jungblut (10km).

Masculino: Guilherme Costa “Cachorrão” (10km).

Natação:

Feminino: Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto), Beatriz Dizotti (1500m livre), Gabrielle Roncatto (400m livre e 4x200m livre), Giovana Reis (4x100m livre), Maria Fernanda Costa (200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre), Stephanie Balduccini (100m livre e borboleta, 4x100m livre e 4x100m medley misto).

Masculino: Breno Correia (4x100m livre), Diogo Villarinho (1500m livre), Felipe França (100m peito), Fernando Scheffer (200m livre, 4x100m e 4x200m livre), Gabriel Bandeira (4x200m livre), Gabriel Nogueira (4x100m livre), Giovanny Lima (4x200m livre), Guilherme Costa “Cachorrão” (400m e 800m livre), Guilherme Basseto (4x100m medley misto), Guilherme Caribé (50m e 100m livre, 4x100m livre), João Gomes Júnior (50m e 100m peito), Luiz Altamir (400m livre e 200m borboleta), Matheus Gonche (100m borboleta), Murilo Sartori (200m livre, 4x100m e 4x200m livre), Pedro Spajari (4x100m livre), Stephan Steverink (200m peito e 400m medley), Vinicius Lanza (200m medley), Vitor Pinheiro (200m borboleta).

Remo:

Feminino: Caroline Corado (W1x).

Masculino: Evaldo Becker (M1x), Emanuel Borges, Lucas Verthein (M2x), Uncas Batista (LM1x).

Rugby Sevens:

Feminino: Amanda Araújo, Aline Furtado, Beatriz Futuro, Gabriela Lima, Izzy Cerullo, Isadora Lopes, Julia Albino, Leila Cássia, Luiza Campos, Luiza Silva, Raquel Kochhann, Samara Santos.

Saltos Ornamentais:

Feminino: Anna Lucia dos Santos (trampolim 3m), Ingrid Oliveira (plataforma 10m).

Masculino: Isaac Souza (plataforma 10m).

Skate:

Feminino Street: Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Rayssa Leal.

Feminino Park: Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp.

Masculino Street: Felipe Gustavo, Lucas Rabelo.

Masculino Park: Augusto Akio, Luiz Francisco “Luizinho”, Pedro Quintas.

Surf:

Feminino: Tatiana Weston-Webb.

Masculino: Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca “Chumbinho”.

Tênis:

Feminino: Beatriz Haddad Maia.

Tênis de Mesa:

Feminino: Bruna Takahashi, Giulia Takahashi.

Masculino: Hugo Calderano, Vitor Ishiy.

Tiro Esportivo:

Feminino: Cassio Rippel (carabina de ar), Philipe Chateaubrian (pistola de ar).

Masculino: Bruno Heck (carabina de ar e carabina 3 posições), Emersson Duarte (pistola de ar).

Triatlo:

Feminino: Luisa Baptista, Manoela Resende.

Masculino: Miguel Hidalgo.

Vela:

Feminino: Bruna Berardo (iQFoil), Gabriella Kidd (Laser Radial), Juliana Duque, Larissa Juk (49er FX), Mariana Heuser (ILCA 6).

Masculino: André Luiz da Silva (Laser Standard), Breno Abdalla (Finn), Gabriel Borges, Marco Grael (49er), Mateus Isaac (RS), Samuel Albrecht, Gabriel Bastos (470).

Vôlei:

Feminino: Ana Cristina, Carol Gattaz, Carol, Dani Lins, Gabi, Gabi Martins, Julia Kudiess, Kisy, Lorenne, Pri Daroit, Roberta, Tainara.

Masculino: Bruninho, Cachopa, Leal, Vaccari, Lucão, Maurício Souza, Lucarelli, Honorato, Wallace, Douglas Souza, Thales, Maique.

Vôlei de Praia:

Feminino: Ana Patrícia Ramos, Duda Lisboa.

Masculino: André Stein, George Wanderley.

