Redação GPS Prêmiado whisky japonês chega ao Brasil em agosto

O renomado whisky japonês Hibiki 21, produzido pela The House of Suntory , será lançado no Brasil em agosto de 2024. Conhecido por sua complexidade e suavidade, o destilado é maturado por pelo menos 21 anos em barris de carvalho, incluindo o raro carvalho japonês mizunara.

O Hibiki 21 é uma combinação dos principais whiskies da Suntory: Yamazaki, Hakushu e The Chita. O processo de envelhecimento ocorre em barris de carvalho americano de ex-bourbon, europeu de ex-jerez e o mizunara. Sensorialmente, o whisky apresenta notas de frutas secas, baunilha, caramelo, gengibre, pimenta do reino e chocolate, proporcionando uma experiência única e delicada.

A garrafa do Hibiki 21 é uma obra de arte, com 24 facetas representando as 24 estações do calendário lunar tradicional japonês. O destilado tem sido reconhecido globalmente, recebendo prêmios como o de Melhor Blended Whisky do Mundo em várias edições do World Whisky Awards e a medalha de ouro na International Spirits Challenge de 2012.

Mauricio Porto, sócio do Caledonia Bar e embaixador da House of Suntory no Brasil, comentou: “É incrível termos o Hibiki 21 no Brasil. Ele é um whisky histórico, que ficou muito tempo quase extinto no mundo devido à alta demanda. Mesmo no Japão, é difícil encontrar uma garrafa. Sensorialmente, é um blend que mostra todas as credenciais da Suntory”.

A The House of Suntory é conhecida por seus destilados artesanais, inspirados na natureza e na cultura do Japão. O portfólio inclui outras bebidas premiadas, como o single malt Yamazaki e o levemente defumado Hakushu, além do Roku Gin, Haku Vodka e The Chita Whisky.

The post Prêmiado whisky japonês chega ao Brasil em agosto first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .