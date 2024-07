Redação GPS PCDF: vice-presidente do TCDF denuncia possível sabotagem em freio de moto

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), conselheiro André Clemente , comunicou à Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) uma possível sabotagem no freio de sua moto, uma Ducati Panigale V4S, que pode atingir até 300 km/h.

De acordo com o Metrópoles , o registro do boletim de ocorrência foi feito na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) no dia 2 de julho de 2024. Segundo informações obtidas pela coluna Grande Angular, Clemente percebeu o vazamento do óleo do freio no painel de sua moto enquanto pilotava no dia 27 de junho.

Ao levar o veículo à concessionária, continua o texto, foi constatado que a tampa do reservatório do fluido estava solta, o que poderia comprometer o sistema de freios.

Em seu depoimento à PCDF, Clemente relatou que, anteriormente, havia percebido um veículo seguindo-o, o que somado à possibilidade de sabotagem, levantou a suspeita de “alguma ação contra a vida” dele.

O conselheiro informou que a moto ficou estacionada em um local público, em frente a uma academia no Sudoeste, entre os dias 24 e 27 de junho.

Com 35 anos de experiência como motociclista, Clemente afirmou à reportagem que nunca tinha visto a tampa do óleo do freio se soltar e expressou temor pela sua segurança, declarando:

“Temo que a minha vida esteja em risco. Provavelmente alguém utilizado como fantoche por algum grupo político que teve seus interesses escusos contrariados. Não me intimidarei no exercício da minha missão institucional. Confio na investigação a cargo das autoridades”.

André Clemente assumiu como conselheiro do TCDF em dezembro de 2021, após uma trajetória como auditor concursado da Receita do Distrito Federal e passagens pelas secretarias de Economia, Fazenda, Planejamento e do Entorno do DF.

The post PCDF: vice-presidente do TCDF denuncia possível sabotagem em freio de moto first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .