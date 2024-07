Beatriz Lima Leal O comeback do tamanco no mundo fashion

Famoso nas décadas de 1970 e 2000, o tamanco está de volta como uma tendência de moda – pelo menos, esta foi a aposta de Chemena Kamali, nova diretora criativa da Chloé, no desfile de outono-inverno 2024-2025 da marca .

Esses sapatos icônicos, conhecidos por sua sola de madeira e design robusto, estão sendo reinventados para se adequar ao estilo contemporâneo. A estética boho-chic no último desfile da Chloé surgiu através de vestidos fluidos, franjas, camisas de babados e uma paleta suave, além dos tamancos, é claro.

Os tamancos têm uma longa história, remontando a séculos passados, quando eram usados por trabalhadores devido à sua durabilidade. Na década de 70, eles ganharam popularidade como um item de moda, tornando-se um símbolo de estilo boêmio e despreocupado.

Agora, em 2024, eles voltam repaginados, combinando a nostalgia dos anos 70 com toques modernos que os tornam versáteis e elegantes. As solas de madeira tradicionais estão sendo complementadas com materiais como couro macio, camurça e até tecido, proporcionando um conforto extra sem perder o charme rústico.

Isabel Marant e JW Anderson foram outras marcas que também colocaram os tamancos em suas passarelas de primavera-verão 2024 ready-to-wear e resort 2024.

Isabel Marant primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Isabel Marant primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) Isabel Marant primavera-verão 2024 ready-to-wear (Foto: reprodução/Go Runway) JW Anderson resort 2024 (Foto: reprodução/Go Runway) JW Anderson resort 2024 (Foto: reprodução/Go Runway) JW Anderson resort 2024 (Foto: reprodução/Go Runway)

Os tamancos de hoje são incrivelmente versáteis e podem ser usados em diversas ocasiões. Para um look casual, aposte em jeans de cintura alta, uma blusa básica e m blazer oversized. Vestidos longos e esvoaçantes, estampas florais e acessórios de camurça também são boas escolhas se você prefere a estética boho, por exemplo.

Com novas interpretações e uma abordagem moderna, os tamancos estão prontos para se tornar o must-have da temporada. Então, se você ainda não tem um par, talvez seja hora de considerar adicionar esses sapatos nostálgicos e estilosos ao seu guarda-roupa.

The post O comeback do tamanco no mundo fashion first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .