Pedro Reis Na Praia: conheça os responsáveis pela cenografia do festival

Dragões, lanternas chinesas e muita areia de praia no meio do cerrado brasileiro. Essa mistura ousada marca o Na Praia Festiva l, um dos principais eventos culturais do país, que nesta edição de 2024 traz a temática “China”. Além do espetáculo artístico e visual, o festival se destaca pela inovação e sustentabilidade, com a assinatura da Oceano Arquitetura.

Desde 2022, a Oceano é a responsável por tornar o Na Praia um evento “verde”, desempenhando um papel crucial na criação e compatibilização dos projetos arquitetônicos. Em 2024, a empresa trouxe uma proposta inovadora, criando uma dualidade entre a China tradicional e a moderna.

Chinatown e o palco monumental

A vila A&B, intitulada Chinatown, é uma imersão nos pequenos comércios tradicionais chineses, com uso de materiais como madeira, cores intensas, luminosos, neon e lanternas típicas chinesas. Já o palco central, com 30 metros de altura e uma boca de cena de aproximadamente 20 metros, traz a China contemporânea com muita iluminação, LED e efeitos visuais inspirados no skyline de Xangai.

“Buscamos inovar ano a ano, pesquisando novos efeitos de luz e tecnologias que podem ser aplicadas ao palco, tornando a experiência ainda mais memorável” , ressalta Mariana.

Sustentabilidade em destaque

A Oceano Arquitetura, em conjunto com a R2 Produções, implementou uma robusta estratégia de sustentabilidade alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Desde 2017, o Na Praia é reconhecido como o primeiro festival Lixo Zero da América Latina e, posteriormente, como o maior festival Lixo Zero do mundo.

“Nosso objetivo é criar cenografias que encantem visualmente e sejam sustentáveis. Cada material escolhido e cada estrutura construída refletem nosso compromisso com o meio ambiente e a responsabilidade social, além do nosso compromisso com o belo e a experiência final de quem curte o evento” , explica Mariana Mares Guia, sócia da Oceano.

Diversão para todas as idades

O Festival Na Praia oferece uma mistura de lazer, esporte, natureza, cultura, gastronomia e brincadeiras. Aos finais de semana, há atividades para crianças, como um jardim chinês com lago para mergulho e um espaço de piquenique com oficinas recreativas.

Para os adultos, o festival promove atividades esportivas nas areias e quadras do Na Praia, incluindo uma praia artificial à beira do lago Paranoá. A vila gastronômica, com dezoito restaurantes, oferece uma experiência que vai de frutos do mar a hamburguerias.

Oceano Arquitetura

A Oceano Arquitetura, especializada em cenografia para eventos online e offline, arquitetura comercial, ativações de marca e design de parques temáticos, se destaca pela viabilidade técnica e financeira de seus projetos. A empresa já esteve à frente de importantes projetos cenográficos em várias cidades brasileiras, incluindo o CoMA em Brasília e o Bali Park em Luziânia.

O escritório é composto por quatro sócios. Mariana Mares Guia, arquiteta formada pela UFMG e com um Master em Architecture and Sustainability na Bélgica, é especialista em projetos comerciais e institucionais. Thalisson Alexandre Silva Mesquita, arquiteto e urbanista pela UniCeub com pós-graduação em Conforto Térmico e Ambiental pela UnB, se destaca no setor imobiliário e em eventos como Na Praia e Carnaval do Parque.

Gustavo de Sousa Vasconcelos Goes, arquiteto e urbanista pela UnB com pós-graduação em Teoria e História da Arquitetura, foca em projetos comerciais e expografia desde 2006. Victor Ricardo Holanda Freitas, formado em Desenho Industrial pela UnB, concentra-se em arquitetura comercial e direção criativa para cenografia de eventos e ativações de marca desde 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por novos negócios | comercial (@oceano.arq)

Na Praia 2024

O festival, que começou no final de junho tem programação até setembro, vem contando com um line-up variado. Djavan, Jota Quest e Ivete já passaram pelo imponente palco. Enquanto Alcione, Pitty, Pabllo Vittar e Timbalada, ainda estão por vir.

The post Na Praia: conheça os responsáveis pela cenografia do festival first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .