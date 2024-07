Redação GPS Museu Nacional recebe 1ª edição do talk show Roda de Estilo

Nesse sábado (20), o plenário 2 do Museu Nacional da República foi palco da primeira edição do Talk Show Roda de Estilo, um evento voltado para a moda e consultoria de imagem. Idealizado e organizado pelas consultoras de imagem e estilo Salviana Pinho, CEO da Empresa Roda de Estilo e Brechó Chic, e Carol Coêlho, o evento contou com a presença de renomados palestrantes da área.

O time de especialistas incluiu Rosa Guimarães, color designer e co-fundadora do Bureau de Inteligência Cromática que abordou os “Novos campos de atuação na consultoria de cores”.

Gabriel Girão, presidente da Comissão de Direito da Moda da seccional Brasília OAB/DF, especialista em Fashion Law, junto com Beliza Elizabeth, secretária adjunta da Comissão de Direito da Moda OAB/DF, discutiram sobre “Direito da Moda – A regulamentação da profissão de Consultores de Imagem”.

Veridiana Godoy, fundadora da empresa Modo Chique Consultoria de Imagem, com oito anos de atuação no mercado e facilitadora do Studio Immagine em Brasília, apresentou estratégias de “Como captar clientes na consultoria de imagem”, e Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping e colunista da Rádio Nova Brasil, encerrou as palestras com dicas valiosas sobre “Como desenvolver conteúdo para marcas”.

O evento teve como objetivo principal gerar conexões e networking, além de compartilhar amplo conhecimento para impulsionar as carreiras de moda em Brasília. A participação de especialistas na área jurídica e de marketing, destacou a importância da regulamentação e do desenvolvimento de conteúdo para as marcas.

The post Museu Nacional recebe 1ª edição do talk show Roda de Estilo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .