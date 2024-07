Redação GPS Menino morre na Índia por vírus Nipah e autoridades entram em alerta

No último domingo (21), um menino de 14 anos morreu vítima do vírus Nipah no estado de Kerala, no sul da Índia , o que deixou as autoridades locais em estado de alerta.

A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) alerta para os sintomas iniciais da doença, que incluem febre, dores de cabeça, mialgia, vômitos e dor de garganta, podendo evoluir para complicações respiratórias e neurológicas graves.

Segundo a OMS, “o vírus Nipah infecta uma grande variedade de animais e causa doenças graves e morte em pessoas, o que o torna um problema de saúde pública”.

O patógeno foi reconhecido pela primeira vez em 1999, durante um surto na Malásia, e desde então tem sido associado ao contato com porcos doentes e morcegos frugívoros infectados.

Apesar dos avanços na pesquisa, ainda não existem medicamentos ou vacinas específicas para o tratamento da infecção pelo vírus Nipah.

A OMS destaca a importância dos cuidados intensivos de suporte para lidar com as complicações respiratórias e neurológicas que podem surgir em casos graves da doença.

The post Menino morre na Índia por vírus Nipah e autoridades entram em alerta first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .