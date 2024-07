Maduro desafia críticas de Lula e reforça confiança em eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reagiu, nesta terça-feira (23), às críticas do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as eleições presidenciais venezuelanas, marcadas para domingo (28).

Em resposta às advertências de Lula sobre um possível “banho de sangue” se a oposição vencer, Maduro declarou: “Que tome um chá de camomila”. A frase direcionada ao aliado sul-americano reflete a tensão política crescente em torno do pleito.

Sem mencionar diretamente o ex-presidente brasileiro, Maduro reiterou sua posição em uma coletiva de imprensa, quando deixou o posicionamento.

O líder venezuelano defendeu que na Venezuela triunfará “a paz, o poder popular, a união cívico-militar-policial perfeita”.

A controvérsia começou após Lula expressar preocupação com a declaração de Maduro durante uma coletiva na segunda-feira (23).

“Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue”, disse o brasileiro.