Dia dos Pais promete movimentar R$ 7,7 bi em 2024, prevê CNC

Com a projeção de um avanço de 4,7% nas vendas em relação ao ano passado, o Dia dos Pais promete movimentar R$ 7,7 bilhões em 2024, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ( CNC ).

A contratação de trabalhadores temporários para atender à demanda sazonal para a data deve atingir o maior contingente dos últimos 10 anos.

“Com a taxa de desemprego no menor patamar dos últimos 10 anos e sinais positivos para o consumo, esperamos que as vendas para esta data comemorativa aumentem significativamente”, ressaltou José Roberto Tadros , presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac.

A expectativa é que setores como lojas de vestuário, produtos de perfumaria e cosméticos, e utilidades domésticas e eletroeletrônicos liderem as vendas, representando quase 75% do total no varejo.

A queda nos preços de itens importantes, como aparelhos eletrônicos, deve impulsionar o consumo, enquanto clássicos como roupas e perfumes continuam sendo os presentes mais buscados.

Além disso, a projeção é de contratação de 10,47 mil trabalhadores temporários no varejo para o Dia dos Pais deste ano, o maior número em uma década.

Setores como hiper e supermercados, lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, e o ramo de vestuário são os que mais devem apostar nesse tipo de contratação, com salário médio de R$ 1,7 mil e taxa de efetivação de 9% após a data comemorativa, conforme a CNC.

