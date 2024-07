Agência Brasília DF ganha mais 40 ônibus para rodar Plano Piloto, Cruzeiro e região Norte

Usuários do transporte público do DF passam a contar, nesta terça-feira (23), com 40 novos ônibus que vão circular nas linhas do Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Norte, Varjão, Sobradinho e Planaltina. A entrega dos coletivos ocorreu durante cerimônia na Praça do Buriti.

A renovação e substituição dos veículos feita desde 2019 coloca o Distrito Federal como a unidade da Federação com a frota mais nova do país. Do total de 3 mil ônibus, cerca de 2.700 foram trocados, segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade. O restante deve ser substituído até o final do ano. Trabalho que representa mais conforto para os rodoviários e passageiros, conforme explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

“Nós temos a frota de ônibus mais nova do Brasil. O Distrito Federal pode se orgulhar disso. Por obrigação de contrato, todas as empresas devem, a cada sete anos, renovar os ônibus. Hoje, nós temos uma idade média de quatro anos e meio das frotas. Na Bacia 1, da Piracicabana, a idade média da frota é de dois anos e meio. São ônibus que não quebram, que têm menos impacto em poluição, que atendem com mais qualidade, menos ruído, mais agilidade, mais regularidade. Com isso, a gente tem um transporte mais confortável, mais previsível e com um atendimento muito mais adequado às necessidades do usuário do nosso transporte”, avalia Zeno Gonçalves.

Os novos coletivos são convencionais e têm capacidade para 80 usuários, sendo 38 sentados e 42 em pé. Eles possuem a cor prata, com detalhes em verde, semelhante aos que já estão em circulação. Além disso, contam com motor Euro 6, que prevê a diminuição de 70% dos poluentes, e são equipados com acessibilidade e elevador para acesso das pessoas com deficiência, com avanço tecnológico e conforto. Atualmente, a Piracicabana opera com 552 veículos.

Para o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, a renovação da frota é uma das etapas em que o GDF trabalha na busca de um transporte público com cada vez mais qualidade.

“Traz conforto, economicidade, a questão do meio ambiente também é fundamental, porque é um sistema mais moderno em relação ao uso dos combustíveis. Esse é um empenho que está sendo feito pelo governador Ibaneis Rocha de uma maneira geral, para que a gente tenha ônibus mais novos. O ganho de tempo é a qualidade de vida que a pessoa pode usar em outras áreas, né? Cuidar da família, do seu lazer, etc”, pontua.

Durante o evento, o secretário de Governo anunciou que o GDF vai liberar a primeira etapa dos viadutos do Jardim Botânico e do Riacho Fundo em 8 de agosto e 29 de agosto, respectivamente. Comunicou também que a expansão do metrô em Samambaia está em andamento, reforçou a execução da obra da terceira faixa da BR-020 e o trabalho para concluir a obra do BRT Sul no trecho que liga o Zoológico ao Terminal Asa Sul (TAS). Além disso, o governo busca um financiamento junto ao governo federal para troca da frota do metrô.

A chegada dos ônibus deixou o motorista Ricardo Cavalcante, de 42 anos, animado. Ele conduz diariamente milhares de passageiros há 15 anos, sendo 9 anos e meio pela Piracicabana. E sabe apontar, de cabeça, cada uma das melhorias.

“Os carros são bem sofisticados, com sistema de freio bem evoluído. Eles têm um sistema de segurança na hora do embarque, não afastam do lugar com a porta aberta, só saem com a porta totalmente fechada. Isso é segurança para o motorista e para o passageiro. A questão do ruído diminuiu bastante, o carro tem mais força, tem a telemetria que está cada vez melhor. A gente tem uma condução cada vez melhor, favorecendo o conforto do passageiro, que é o principal foco nosso, a qualidade do transporte do passageiro”, enumera.

