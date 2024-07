Pedro Reis Desfile Beleza Negra celebra sua 19ª edição no Panteão da Pátria

Na próxima sexta-feira (26), Brasília será palco da 19ª edição do projeto “DBN – Beleza Negra” , promovido pelo Instituto OMNI. O desfile, que acontecerá no Panteão da Pátria com o apoio da Secretaria de Cultura Criativa e do GDF, visa promover a diversidade e a inclusão na indústria da moda, destacando o corpo negro como protagonista nas passarelas e estimulando a economia criativa.

Uma das novidades deste ano é a parceria com a campanha “Não é Não”, em colaboração com a Secretaria de Cultura. A iniciativa busca combater o assédio e garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos os participantes.

O desfile contará com a apresentação da coleção “Black Gold” do designer Orivan Baptista. Utilizando o raw denim (jeans cru), a coleção homenageia as raízes afro-brasileiras e a resistência negra. Outros destaques incluem a coleção estilo Dramático Urbano e a moda infantil da marca Plim Plim.

Serviço:

Evento: 19ª Edição do DBN – Beleza Negra

Data: 26 de julho

Local: Panteão da Pátria, Brasília

