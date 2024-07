Redação GPS Brasília Restaurant Week está com inscrições abertas para a edição 2024

Um dos principais festivais gastronômicos de Brasília está chegando e promete agitar a cena culinária da capital. Com a comemoração dos 15 anos de história, a 30ª edição da Brasília Restaurant Week 2024 terá início no dia 8 de agosto e se estenderá até 8 de setembro de 2024.

Até o momento, mais de 100 restaurantes já estão confirmados para participar do evento. As inscrições para as casas interessadas vão até o dia 26 de julho. O festival é reconhecido por oferecer receitas deliciosas e com preços atraentes durante toda a temporada na cidade.

Para o idealizador da Restaurant Week, Fernando Reis, o sucesso do festival se deve a diversos fatores, como o bom custo-benefício oferecido aos clientes, a variedade de opções de pratos exclusivos criados pelos restaurantes para o evento e a ampla divulgação realizada pela mídia.

“Os pilares principais desse sucesso, semestre a semestre, em Brasília, são a atenção que as mídias nos dão, as inúmeras opções de pratos e o custo benefício”, destaca Reis.

Para se ter ideia, estabelecimentos renomados como Piselli , Almeria, Casa Baco, Dom Francisco, Fuego, Vasto, Grupo Coco Bambu e Nau Frutos do Mar já estão confirmados e prometem experiências gastronômicas únicas aos clientes. Parte da arrecadação é direcionada a projetos sociais, como o da ONG Amigos da Vida .

Para mais informações sobre as inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 9 7666-0189 (WhatsApp).

