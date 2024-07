Biden fará discurso na noite desta quarta, após desistir da reeleição nos EUA

Dois dias após desistir de buscar a reeleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou, nesta terça-feira (23), que fará um discurso na quarta, às 21h (pelo horário de Brasília), na Casa Branca, para tratar do assunto.

“Vou me pronunciar à nação, do Salão Oval, sobre o que está por vir e sobre como vou terminar o trabalho para o povo americano”, disse o presidente, em publicação no X (antigo Twitter).