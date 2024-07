Redação GPS Atletas olímpicos recebem celular personalizado e exclusivo

Com a proximidade do início dos Jogos Olímpicos 2024, os atletas desembarcam em Paris, na França. Logo na chegada, eles recebem um mimo que tem chamado a atenção: um celular exclusivo para as Olimpíadas.

A versão personalizada do Galaxy Z Flip 6, da Samsung, que é patrocinadora oficial do evento, conta com um design sofisticado e uma câmera de 50 MP. O modelo do smartphone voltado para os atletas que competirão em Paris vem na cor amarela e conta com os aros olímpicos e paralímpicos em dourado.

O atleta Pedro Henrique Gonçalves, o Pepê, da canoagem slalom, foi o primeiro do Brasil a chegar na capital francesa e viralizou nas redes sociais ao mostrar o kit Time Brasil que cada esportista recebe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PEPE GONÇALVES (@pepehgoncalves)

A skatista Rayssa Leal, a Fadinha, é a estrela da campanha da Samsung para divulgar o Galaxy Z Flip 6. Intitulada “Flip Eterno”, a campanha recria momentos da infância da skatista em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão, onde são destacados como o formato dobrável do Z Flip 6 permite que Rayssa grave as manobras, dispensando tripés ou suportes. Um dos destaques do aparelho é o uso da Inteligência Artificial do Galaxy.

