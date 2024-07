Emanuelly Fernandes Atleta amputa dedo para competir em Paris

O jogador australiano de hóquei Matt Dawson, 30 anos, tomou uma decisão extrema ao optar pela amputação de parte do dedo anelar da mão direita para garantir sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris. Dawson, que integrou a equipe que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio 2021, revelou sua decisão na última sexta-feira (19).

Após quebrar o dedo anelar, Dawson precisou escolher entre seguir a recomendação médica de engessar o dedo, o que resultaria em uma recuperação lenta, ou amputar a parte superior do membro, permitindo um retorno mais rápido às atividades. Optando pela amputação, o atleta comentou: “Eu tomei uma decisão bem informada com o cirurgião plástico na época, não apenas pela oportunidade de jogar em Paris, mas também para minha vida depois”.

O GPS|Brasília conversou com o médico Bruno Veronesi, especialista em mão e microcirurgia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM ), para entender as implicações dessa decisão. Segundo Veronesi, o tratamento tradicional para uma fratura de falange envolve imobilização por três a quatro semanas ou, em alguns casos, cirurgia para realinhamento e fixação da fratura.

“Não sabemos exatamente como foi a lesão do atleta em questão, o padrão da fratura, nem como estava o estado de partes moles que envolvem os ossos. Existem, sim, situações traumáticas que causam lesões graves dos tecidos, ósseo e de partes moles, em que a amputação é uma opção terapêutica com recuperação mais rápida e com perspectiva de boa funcionalidade da mão, especialmente quando a lesão ocorreu na porção mais distal (ponta) do dedo”, Veronesi explicou sobre a escolha de Dawson pela amputação.

O especialista também destacou que, dependendo da lesão e do dedo afetado, o prejuízo à funcionalidade da mão pode ser mínimo. “A depender do dedo lesado e nível da lesão, como na ponta do dedo anelar, o prejuízo à funcionalidade da mão pode ser muito pequeno”, destaca.

Como qualquer procedimento cirúrgico, a amputação de parte de um dedo não está isenta de riscos. “Existem riscos e possíveis complicações, como infecção e problemas de cicatrização das partes moles e pele. No caso de amputação de parte de um dedo, a depender de cada caso, pode haver perda de força e da destreza, redução da amplitude de movimentos das articulações remanescentes ou prejuízo à sensibilidade”, detalha Bruno Veronesi.

