Yumi Kuwano Armani, Ralph Lauren, Louis Vuitton: saiba os nomes por trás dos uniformes das Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris já estão batendo na porta e na cidade que respira moda, os uniformes das delegações, como não podia ser diferente, se tornaram uma atração à parte. Todos os atletas das equipes dos países participantes recebem peças para usar em diferentes ocasiões do evento esportivo. Além dos uniformes para as partidas, especificamente, há outros momentos importantes como a abertura dos Jogos Olímpicos que será realizada nesta sexta-feira (26).

Para este evento, os países capricharam nas produções e algumas grifes bem conhecidas ficaram responsáveis por assinar as peças. Emporio Armani, Stella Jean, Ralph Lauren são algumas das marcas encarregadas por criar os uniformes.

Mongólia

O uniforme da Mongólia nas Olimpíadas 2024 é uma criação da marca Michel&Amazonka. Uma das produções mais comentadas na internet pela sua riqueza de detalhes faz referência à cultura mongol, com belíssimos bordados dourados.

Estados Unidos

A Ralph Lauren é a responsável pelo look dos norte-americanos. Com um estilo colegial, a marca criou um blazer com listras, além de calça jeans e camisa também listrada. As outras roupas que a Ralph Lauren criou para o time EUA nos Jogos Olímpicos de Paris incluem suéteres, calça caqui e jaqueta estilo aviador.

México

República Tcheca

Espanha

Coreia do Sul

Haiti

O nome escolhido para assinar os uniformes do país foi Stella Jean. Inspirados na obra “Passage” do artista haitiano Philippe Dodard, as peças com tecido reciclado trazem o emblema olímpico haitiano no colete femininos. Para os homens, calças e jaqueta inspirada na camisa guayabera. Os uniformes simbolizam paz e renovação e são exibidos no Museu Nacional do Panteão Haitiano.

Brasil

Durante a cerimônia de abertura, os atletas irão usar a jaqueta jeans feitas pelas bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, do Rio Grande do Norte. As peças criadas a partir de resíduos têxteis, tem animais da fauna brasileira nos bordados, como o tucano, araras e onças.

Porta-medalhas

O look usado pelas pessoas que vão entregar as medalhas aos atletas campeões é da grife francesa Louis Vuitton. A camisa pólo com calças largas e um boné “gavroche” é inspirada na década de 20, quando Paris sediou os Jogos Olímpicos pela 2ª vez.

