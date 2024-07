Marcella Oliveira Savoir-vivre: cinco hotéis inesquecíveis para se hospedar em Paris

Paris , a cidade das luzes, sempre deslumbrou o mundo com sua elegância, história e charme inigualáveis. Por séculos, tem sido o epicentro da cultura, da moda e das artes, atraindo viajantes ávidos por sua atmosfera única. No entanto, este ano, Paris se prepara para sediar os Jogos Olímpicos , entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Sob a sombra da icônica Torre Eiffel, atletas de todo o globo se reunirão na Cidade Luz. Além de testemunharem o esporte, os cerca de 15 milhões de visitantes que são esperados vão poder curtir a atmosfera vibrante de Paris. E, claro, seus hotéis igualmente charmosos. Separamos cinco dicas de hospedagem para quem tiver como destino a capital francesa.

No coração de Montmartre

Das novidades hoteleiras na cidade, temos também o La Fantaisie . Com interiores concebidos pelo renomado designer Martin Brudnizki, cada um dos 63 quartos e dez suítes do hotel ganha vida com uma paleta de cores inspirada na natureza, criando um ambiente sereno e relaxante. O restaurante Golden Poppy oferece uma experiência gastronômica de alto nível e é liderado pela chef Dominique Crenn, a primeira – e única – chef mulher a receber três estrelas Michelin nos Estados Unidos. O spa do hotel proporciona momentos de indulgência e relaxamento com seus banhos inspirados em rituais antigos de cura e uma variedade de tratamentos holísticos.

Petit Versailles

O carinhoso apelido foi dado ao The Peninsula Hotel Paris pelo sua arquitetura histórica que lembra o Palácio de Versailles. Próximo a museus, monumentos e áreas comerciais, o hotel oferece conforto excepcional e uma vista espetacular da cidade e da Torre Eiffel. Combinando modernidade e um século de elegância francesa, dispõe de duzentos quartos luxuosos, incluindo 93 suítes. Destaca-se também por sua gastronomia refinada em seus quatro restaurantes: o Lili, com menu que entrelaça a culinária chinesa com o savoir-faire francês; o L’Oiseau Blanc com suas duas estrelas Michelin e pratos da gastronomia francesa; o Le Rooftop e Le Terrace Kléber, que além do paladar encanta pelo visual. E se quiser um momento relax, o The Peninsula SPA é um refúgio de calma. Um hotel lindo, elegante e sofisticado.

Vanguarda à beira do Sena

O novo SO/Paris personifica o espírito vanguardista da capital francesa. Com 162 quartos e suítes espaçosos, inundados de luz natural e decorados com obras de arte contemporânea, e com amplas janelas com vista para o rio Sena, o Bonnie, restaurante e lounge no terraço, está situado nos dois últimos andares do edifício, oferece vistas deslumbrantes da cidade e uma atmosfera retrô inspirada nas décadas de 1960 e 1970. O SO/Paris também conta com um luxuoso spa da marca francesa Codage Paris.

História, requinte e arte

Um dos mais desejados hotéis de Paris é o Four Seasons Hotel George V. Localizado em um prédio histórico de oito andares, construído em 1928, impressiona com sua requintada coleção de arte e tapeçarias do século XVIII. Os deslumbrantes arranjos florais do saguão de entrada, criados pelo renomado designer de flores Jeff Leatham, decoram quartos, jardins e salões com cerca de 10 mil flores frescas da Holanda semanalmente. As suítes têm uma decoração clássica parisiense, com obras de arte e mobiliário renascentista. A Suite Torre Eiffel é destaque pela sua vista para a torre. A gastronomia é um capítulo à parte, com seus restaurantes estrelados: o Le Cinq, com três estrelas Michelin, o L’Orangerie, com duas estrelas Michelin, e o Le George, com uma estrela Michelin. Um jeito perfeito de viver Paris.

Elegância em Saint-Germain

O Hotel Les Grands Voyageurs , situado no sofisticado bairro de Saint-Germain, é um verdadeiro tributo à elegância parisiense. Com uma decoração inspirada na Idade de Ouro das viagens, cada detalhe foi cuidadosamente concebido pelo renomado designer Fabrizio Casiraghi, transportando os hóspedes para o refinado ambiente de uma residência de colecionador de arte parisiense. Com 138 quartos e suítes adornados com uma seleção meticulosa de arte de todo o mundo, o hotel oferece uma experiência única, onde litografias de Gustav Klimt e Marc Chagall, espelhos artesanais e esculturas em baixo-relevo de François Gilles se misturam harmoniosamente. No coração do hotel, La Brasserie encanta os paladares com uma fusão transatlântica de influências francesas e americanas, especialmente destacando-se pelos frutos do mar frescos.

The post Savoir-vivre: cinco hotéis inesquecíveis para se hospedar em Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .