Redação GPS São Paulo Fashion Week homenageia a editora e diretora criativa Regina Guerreiro

Com pulso firme e personalidade forte, Regina Guerreiro contribuiu para levar o cargo de editora de moda no Brasil ao patamar que a profissão ocupa internacionalmente. Agora, como consequência de sua trajetória de sucesso, a jornalista será homenageada na 58ª edição do São Paulo Fashion Week.

A paulistana de 84 anos foi editora e diretora da Vogue durante 14 anos, estagiou na Harper’s Bazaar , abriu uma empresa de consultoria e, em 2009, foi contratada como diretora de criação da TNG .

Regina estudou em um colégio de freiras francesas, o Des Oiseaux. Casou-se três vezes, mas seu verdadeiro vínculo eterno foi com a moda.

À frente da Choc, sua agência de moda, Regina foi precursora em diversos tópicos, sendo um deles a lycra. Em entrevista, quando questionada sobre o perfil da mulher atual, a jornalista afirmou que, no século 21, ela tem uma estética própria.

The post São Paulo Fashion Week homenageia a editora e diretora criativa Regina Guerreiro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .