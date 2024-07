Ailane Silva Rodrigo Lima explica a cirurgia robótica de coluna em entrevista ao GPS

A cirurgia robótica de coluna é um procedimento inovador que chegou ao Brasil recentemente e está revolucionando as técnicas de operação nesse segmento. O ortopedista pioneiro na utilização da técnica na América Latina, Rodrigo Lima, explica que essa é uma inovação que traz muita segurança devido à precisão que os equipamentos conferem às operações, que têm alta taxa de sucesso. No entanto, muita gente ainda tem dúvidas. Então, o médico detalhou em entrevista ao colunista do GPS, Caio Barbieri, como funciona essa tecnologia importada para o país.

“Muita gente confunde achando que é o robô que faz tudo sozinho, mas na verdade o sistema é semiautônomo. O robô traz um sistema que auxilia, mas quem faz a cirurgia é o cirurgião”, explica.

Confira o vídeo completo sobre o tema:

