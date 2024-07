Tiago Fernandes Redes de Biden e Kamala publicam novo logotipo de campanha

Nesta segunda-feira (22), as redes sociais de Joe Biden e Kamala Harris amanheceram de cara nova. Ambos os perfis divulgaram um novo logotipo para a campanha presidencial, onde o nome de Harris aparece em destaque.

Até o último domingo (21) as redes sociais de Biden e Harris utilizaram o slogan “Juntos, podemos terminar o trabalho” , com o logotipo destacando o nome do atual presidente. Agora, no perfil de Biden na rede social X, a imagem de fundo exibe a frase “Harris para Presidente”.

Já nas redes de Kamala Harris , há uma imagem com o slogan dizendo “Vamos vencer isso”, acompanhado do logotipo que também destaca Harri logo em baixo.

A vice-presidente recebeu apoio da maioria dos diretórios estaduais e do alto escalonamento do Partido Democrata. Contudo, seu nome ainda aguarda a oficialização na Convenção Nacional do Partido, que está marcada para meados de agosto.

