Yumi Kuwano Pré-venda para show de The Weeknd começa nesta segunda (22)

O cantor canadense The Weeknd fará apresentação única em São Paulo no dia 7 de setembro e a pré-venda dos ingressos é aberta nesta segunda-feira (22). Podem participar desta primeira etapa de vendas clientes que se cadastraram no site oficial do artista e receberam um código especial.

Nesta terça (23), clientes do banco Santander nas modalidades Private e Santander Select terão acesso à venda exclusiva. Os clientes gerais do banco podem garantir os ingressos para o show na quarta-feira (24). As vendas ocorrem a partir das 10h no site e a partir de 12h na bilheteria física, no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Já a venda para o público geral começa na quinta (25), nos mesmos horários.

Todos os ingressos para o show serão vendidos através do site oficial da Ticketmaster e variam entre R$ 245 e R$ 800:

Arquibancada: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Pista premium: R$ 350 (meia-entrada) e R$ 700 (inteira)

Cadeira inferior: R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira superior: R$425 (meia-entrada) e R$ 850 (inteira)

A apresentação do artista ocorre no estádio MorumBIS, zona sul da cidade de São Paulo. Sua última passagem no Brasil foi em outubro de 2023, durante a turnê “After Hours”.

