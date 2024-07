Agência Brasília Obras no Buraco do Tatu chegam à fase de recompactação do solo

O Governo do Distrito Federal (GDF) investe em obras para a segurança e conforto da população. Na região central do Plano Piloto, as obras de recuperação da pavimentação de concreto do Buraco do Tatu, passagem que liga os eixos Rodoviário Norte e Sul, estão sendo realizadas durante todo o mês de julho. O período foi escolhido para aproveitar as férias escolares e impactar o mínimo possível o trânsito. Em torno de 150 mil motoristas que passam pela via diariamente serão beneficiados.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF) , Fauzi Nacfur Júnior, explica que as juntas de dilatação – que unem as placas de concreto – já foram abertas e que, agora, está sendo feita a recompactação do terreno. Em seguida, haverá nova concretagem “para eliminar os solavancos [causados] pelas juntas de dilatação”.

“O DER-DF tem feito [esse trabalho] nas principais vias que têm pavimento de concreto muito antigo, da época da construção de Brasília. É mais um serviço do governo Ibaneis Rocha para melhorar a vida da população”, afirma o presidente do DER-DF.

Esta é a primeira vez que o pavimento de concreto do Buraco do Tatu é reformado. Anteriormente, foram feitas apenas intervenções pontuais. Os serviços em andamento preveem a restauração e o nivelamento do piso, que dará fim às trepidações sentidas pelos motoristas quando passam pelo túnel.

A recuperação consiste na retirada do material antigo das juntas de dilatação e na substituição por um selante com durabilidade prevista de dez anos. As placas que estiverem danificadas estão sendo substituídas por novas. Também estão sendo limpas as canaletas de águas pluviais e os azulejos do Buraco do Tatu.

Os investimentos fazem parte de um contrato anual do Governo do Distrito Federal (GDF) destinado a manutenções em todo o DF com valor anual de R$ 3 milhões. Cerca de 100 pessoas se revezam na obra 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O trânsito está sendo desviado para os eixinhos Leste e Oeste. Os motoristas têm a opção de dar a volta na plataforma inferior da Rodoviária. O local também permanecerá fechado aos domingos, inclusive para pedestres, ciclistas e demais transeuntes. Por isso, quem frequenta o Eixão do Lazer terá que escolher entre a parte norte e sul da via ou fazer a travessia pela plataforma inferior da Rodoviária.

Investimento em segurança e conforto

Além do Buraco do Tatu, o GDF tem trabalhado na concretagem de diversas vias em todo o DF, que resultará em menos gastos com manutenção a médio e longo prazos e a destinação de mais investimentos para outras áreas. Para isso, são mais de R$ 400 milhões investidos.

Na Estrada Parque Ceilândia (EPCL), também conhecida como Via Estrutural, o asfalto foi todo concretado, com investimento de R$ 75 milhões. Na W3 Sul estão sendo substituídos 10 km nos dois sentidos com um investimento de R$ 27 milhões, onde está sendo executada a troca de pavimento de asfalto para concreto nas pistas exclusivas para transporte coletivo.

No Túnel Rei Pelé, são 2.160 metros concretados em três faixas de rolamento, enquanto no Boulevard do Túnel a mesma distância foi implementada em pavimento rígido para o transporte coletivo nos dois sentidos. Estão previstos também corredores exclusivos em concreto para ônibus da Estrada Parque Núcleo Bandeirantes (EPNB).

