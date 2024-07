ESTADÃO CONTEÚDO Malu Mader explica afastamento das novelas

A atriz Malu Mader, 57, compartilhou detalhes sobre seu retorno às novelas e revelou que o que a manteve afastada das telinhas por tantos anos foi a sua timidez. A atriz voltou este ano à teledramaturgia brasileira interpretando Aurora no remake da novela Renascer . E, em entrevista ao programa Fantástico , exibida na noite desse domingo (21), ela contou sobre seu processo para a reestreia.

“Eu fui ficando mais tímida, eu acho, vai ver que, por isso, eu parei tanto tempo (de atuar)”, revelou a atriz. A timidez crescente foi um fator significativo em sua decisão de se afastar da atuação, mas agora, com sua volta, Malu redescobre a paixão pelo seu trabalho: “Eu não sabia que estava com tanta saudade do meu trabalho em novelas, que foi a vida inteira”.

Casada há 34 anos com Tony Bellotto, vocalista do grupo Titãs, Malu destacou o papel crucial que o marido desempenha em sua vida e carreira. “O Tony é um cara muito especial, muito, e foi muito importante pra mim, nesse trabalho, de estar casada com um cara que nem ele”, afirmou. “Acho que ele tem uma profunda admiração por mulheres que trabalham, que gostam do que fazem, que se realizam, e sempre me estimulou demais nesse sentido”.

Durante a entrevista, Malu também compartilhou uma história engraçada sobre a reação de seu neto mais novo ao saber de sua participação na novela: “Minha enteada falou para o meu neto mais novo, ‘vamos ver aqui a vovó, que ela vai aparecer aqui na novela, vai namorar o José Inocêncio’ e ele falou, ‘tá, mas a vovó tá casada com o vovô, né?'”, riu a atriz.

A personagem de Malu Mader ‘chega pra trazer novos ares’ a ‘Renascer’

Aurora é a nova personagem de Malu Mader em sua reestreia. A atriz a descreve como uma figura feminista que traz novos ares à trama. “A Aurora é uma personagem também feminista, isso foi uma das coisas que me atraiu (para o papel). Ela chega como aurora, como o nome dela, para trazer novos ares”, explicou.

Atuar no remake de Renascer , segundo Malu, representa um reencontro com sua própria história profissional. “Eu cresci aqui (na TV Globo). Desde os 16 anos, fiz coisas que foram muito importantes para a minha formação, séries, novelas. Passei muitas horas aqui dentro. Eu fui formada aqui”, refletiu.

Aurora vai abalar a vida de José Inocêncio, interpretado por Marcos Palmeira. “Ela chega pra trazer novos ares, pra balançar um pouco ali esse momento triste do José Inocêncio. E ela chega de uma maneira querendo aprender com ele, como cuidar da terra, ela tá a fim de mudar o esquema dela de plantio… E, ao mesmo tempo, acho que para ensiná-lo também a como se relacionar com uma mulher que é independente, que também tem as coisas dela”, explicou Malu, demonstrando seu entusiasmo com o papel.

