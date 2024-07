Kamala Harris promete futuro para americanos: “Trump quer levar o nosso país para trás”

Atual número dois da Casa Branca, Kamala Harris , que é pré-candidata dos Democratas para a Presidência dos Estados Unidos, reafirmou seu compromisso, nesta segunda-feira (22), pelas redes sociais, em construir um futuro de oportunidades para todos os americanos, durante um discurso recente.

Segundo ela, a visão de Donald Trump de retroceder a direitos e liberdades conquistados é contraposta pela crença em um futuro melhor e mais inclusivo. Kamala tem sido apontada como um dos principais nomes para polarizar com o conservador bilionário, que tenta retornar ao comando do governo norte-americano.

De acordo com a pré-candidata, sua desejada futura gestão terá como objetivo central a construção e fortalecimento da classe média, garantindo oportunidades de crescimento e prosperidade para todos.

Harris ressaltou a importância de políticas que visem acabar com a pobreza infantil, garantir acesso a habitação digna, possibilitar licença familiar remunerada e tornar os cuidados infantis mais acessíveis.

Além disso, a pré-candidata destacou o compromisso em assegurar cuidados de saúde acessíveis para todos os americanos e uma aposentadoria digna para os idosos.

Veja a publicação:

Donald Trump wants to take our country backwards to a time before many of our fellow Americans had full freedoms and rights, but we believe in a brighter future that makes room for all Americans.

We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by,…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024