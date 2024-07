Redação GPS Kamala fala pela primeira vez após ser indicada por Biden como possível candidata

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris , discursou no final da manhã desta segunda-feira (22) em um evento na Casa Branca dedicado a equipes campeãs de competições esportivas universitárias. Apesar do motivo do evento ser outro, o assunto mais abordado no discurso foi o legado deixado pelo atual presidente. Harris exaltou o líder democrata e se disse “grata” pela presidência dele.

Sobre o estado de saúde de Biden, Kamala informou que ele está “muito bem” e se recupera da Covid-19, que contraiu na semana passada. Para ela, as conquistas dele já superaram o legado de muitos presidentes que cumpriram dois mandatos. “Todos os dias, o presidente Biden luta pelo povo americano”, afirmou.

No domingo (21) Biden declarou apoio à candidatura de Harris pela indicação democrata à corrida presidencial nos EUA, logo após desistir da reeleição. Até o momento, diversas autoridades do partido seguiram Biden e endossaram a vice-presidente.

O discurso aconteceu durante evento da National Collegiate Athletic Association, que celebrou um campeonato de estudantes universitários americanos. “Digo aos nossos atletas: parabéns por tudo o que vocês conquistaram e boa sorte para tudo o que está por vir”, ressaltou.

Primeira vice-presidente mulher, negra e de origem sul-asiática da história dos Estados Unidos, Kamala elogiou o “ato patriótico” de Biden e afirmou que espera conseguir a indicação do partido. Biden, por sua vez, segue em sua residência em Rehoboth Beach, Delaware, onde se recupera da Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo

