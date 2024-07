Agência Brasília Julho Dourado levanta a importância de vacinar os pets e prevenir zoonoses

Este mês, um brilho especial ilumina a saúde pública e animal no Distrito Federal. Com o Julho Dourado vem a campanha de conscientização e prevenção das zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. Em um cenário onde a interação entre pessoas e seus pets é cada vez mais intensa, a iniciativa se destaca pela relevância ao promover ações educativas, vacinas, e cuidados veterinários essenciais.

Entre os cuidados básicos, a imunização regular não só protege os animais individualmente, mas também ajuda a evitar a propagação dessas doenças na comunidade e protege a saúde pública. Com o intuito de zelar pela saúde animal, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza a vacina antirrábica por meio do Centro de Zoonoses do DF , um serviço gratuito disponível nos 15 postos de vigilância ambiental espalhados pelo Distrito Federal.

Para a médica veterinária da Zoonoses Marcelle Farias, as vacinas polivalentes e a vacina antirrábica são essenciais para proteger os bichinhos contra várias doenças contagiosas e potencialmente fatais. “A vacinação é uma responsabilidade que o tutor tem que ter. Não apenas contra a raiva, mas também contra outras doenças, porque as vacinas protegem outros animais e as pessoas no geral”, observa.

A especialista chama a atenção para outras doenças que podem afetar os pets, como a leptospirose – uma entre outras enfermidades que podem ser prevenidas pela vacina múltipla ou polivalente que, embora a rede pública não ofereça, está disponível em redes privadas e é muito importante para a saúde dos animais.

Já as dermatites, otites, erliquioses (causadas por carrapatos) e outras doenças que afetam os bichinhos podem ser evitadas por meio de cuidados gerais, como manter os antiparasitários em dia, promover uma boa imunidade para os animais e proteger os ouvidos dos pets na hora do banho, evitando a entrada de água.

Atendimento e adoção responsável

O Centro de Zoonoses do DF é um órgão vinculado à Secretaria de Saúde do DF (SES) que atua no diagnóstico, observação e recolhimento dos animais doentes, ofertando a aplicação de vacinas e também animais domésticos para adoção.

A instituição trabalha com objetivo de promover também a saúde humana, contanto com programas de prevenção de zoonoses como a leptospirose, febre amarela, febre maculosa e principalmente a raiva.

“Atendemos para observar se o cão está com raiva ou com suspeita de leishmaniose. O tutor leva o animal para fazermos testes e o diagnóstico e, se o animal apresentar sinais de raiva, temos várias abordagens. Uma delas é a observação in loco”, explica Marcelle.

Para acionar o atendimento da Zoonoses, é preciso abrir uma ouvidoria pelo contato (61) 3449-4434 e anexar as documentações necessárias. O anexo de documentos pode ser realizado via WhatsApp ou pelo e-mail [email protected].

Além disso, a unidade disponibiliza animais domésticos para adoção responsável, contando atualmente com oito cachorros e um gato. Para adotar, o interessado deve ter mais de 18 anos e ir até a unidade com um documento de identificação. Em seguida é necessário preencher um formulário de responsabilização e, após a análise da documentação, é feita uma entrevista com o possível tutor para que o animalzinho possa ganhar um novo lar.

