GPS Indica: De Paulina, a casa que oferece delícias argentinas no coração de Brasília

Curte nossas dicas gastronômicas? O GPS|Brasília visitou o Mané Mercado , um complexo gastronômico repleto de opções deliciosas, e a primeira parada foi no De Paulina Bodegón , uma casa argentina que oferece comida de conforto típica do nosso país vizinho.

“Me chamo Lucas Arteaga, sou um dos proprietários do De Paulina, sou argentino e o De Paulina vem um pouco trazendo o que é comida de conforto, comida de casa, clássica argentina”, explicou o chef, conhecido por comandar outras casas renomadas no Distrito Federal.

Para a visita, Arteaga preparou uma sequência especial com as melhores receitas do restaurante, incluindo uma empanada de cebola caramelizada como entrada, seguida por uma milanesa bovina a cavalo, acompanhada de presunto, muçarela, tomate e ovo estalado, e finalizando com uma panqueca recheada com doce de leite e uma bola de sorvete.

“O De Paulina Boldegón vem um pouco trazendo o que é comida de conforto, comida de casa, a clássica argentina”, frisou.

O jornalista Caio Barbieri, responsável pelo GPS Indica , aprovou a sequência e elogiou a textura e o sabor dos pratos. O quadro é patrocinado pelo Speciale Espresso , nova linha premium lançada pelo Café do Sítio.

“Extremamente crocante, saborosa, bem temperada e, com esse ovinho por cima, ficou perfeita. O GPS indica demais”, afirmou Barbieri.

O De Paulina Bodegón é mais uma opção gastronômica de qualidade no coração de Brasília, trazendo a autêntica comida argentina em um ambiente aconchegante e acolhedor. Uma experiência que vale a pena conferir para os amantes da culinária latina.

Serviço:

Mané Mercado

No Eixo Monumental, ao lado do Estádio Mané Garrincha

Segunda a Quinta:

Abertura: 12h00

Fechamento das Operações: 23h00

Fechamento Mané: 00h00

Abertura: 12h00 Fechamento das Operações: 23h00 Fechamento Mané: 00h00 Sexta e Sábado

Abertura: 12h00

Fechamento das Operações: 23h00

Fechamento Mané: 00h00

Abertura: 12h00 Fechamento das Operações: 23h00 Domingo

Abertura: 11h00

Fechamento das Operações: 23h00

As operações gastronômicas fecham 1 hora antes.

