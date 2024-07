Yumi Kuwano Festival Latinidades celebra as mulheres negras no Museu Nacional

Em sua 17ª edição, o Festival Latinidades será realizado entre quinta-feira (25) e sábado (27) em Brasília . Criado na capital federal, o evento, que também acontece em outras cidades, celebra a mulher negra latino-americana e caribenha.

O tema desta edição é “Vem Ser Fã de Mulheres Negras”, para reforçar a contribuição dessas mulheres para toda a sociedade e a importância do reconhecimento dos trabalhos desempenhados por elas. A programação é gratuita, realizada no Museu Nacional da República , e conta com música, moda, humor, literatura e ancestralidade em três dias de festival .

A abertura será com uma discussão sobre o trabalho das trancistas brasileiras, em defesa de sua regulamentação e de seu reconhecimento como patrimônio cultural, com a mesa de debate “Trancistas – patrimônio cultural, economia criativa e trabalho”, realizada em parceria com o Instituto Fios da Ancestralidade e com a Casa Comum.

No mesmo dia será lançada a exposição interativa-imersiva Afrolatinas – 30 anos em Movimentos , que contará a história do Dia da Mulher Negra. O encontro também terá uma sessão especial do documentário de mesmo nome, dirigido por Viviane Ferreira, também diretora do filme Ó Paí Ó 2.

A música fica por conta de atrações como Sister Nancy, uma das maiores referências do reggae jamaicano, e da vencedora do Grammy Latino no ano passado Gaby Amarantos na última noite do encontro. A programação completa está disponível no site oficial do festival.

O festival já passou por Salvador e Goiás e depois da capital, São Paulo recebe o evento. Uma ação inédita em Londres, na Inglaterra também está programada.

A edição é realizada por Jaqueline Fernandes da Rede Afrolatinas e pela Funarte, por meio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023.

