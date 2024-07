Redação GPS Fazenda da novela “Renascer” é hotel de luxo na vida real

Sem cenário cenográfico por aqui. Na novela “Renascer”, Malu Mader teve um comeback às telonas e a fazenda de sua personagem na trama, a Aurora, é na verdade um hotel de luxo fixado em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro .

O local em questão é a Casa Marambaia , que conta com um jardim privado do paisagista Burle Marx. A hospedagem é composta por 12 acomodações, sendo oito delas localizadas na casa principal, enquanto as outras são casas mais afastadas.

Para ficar em uma vila, o hóspede pode chegar a pagar R$ 6 mil por diária, sendo o mínimo de quatro noites de estadia. Já quem optar por uma opção mais em conta, a Suíte Classic acomoda duas pessoas, por R$ 1,9 mil a noite.

O empreendimento oferece degustação de vinhos, trilhas guiadas, passeios de bicicleta, aulas de tênis e beach tennis, academia e spa.

Para completar, o menu refinado aposta no modelo de comfort food.

