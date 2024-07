Caio Barbieri Entidades médicas defendem uso seguro do fenol em diferentes especialidades

Entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) elaboraram um documento detalhado com mais de 200 referências bibliográficas para comprovar a segurança e eficácia do uso do fenol em diversas especialidades médicas.

Segundo as entidades declararam nesta segunda-feira (22), o fenol “é fundamental” em tratamentos como oncologia, coloproctologia, urologia, neurologia, otorrinolaringologia e dermatologia, proporcionando resultados eficazes e seguros quando administrado por médicos especialistas. Um documento sobre o tema foi encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ).

A polêmica surgiu após a publicação da Resolução 2.384/2024 pela agência que regulamenta os medicamentos no Brasil, que proibiu a venda e o uso de produtos à base de fenol no Brasil.

As entidades médicas alertam que a manutenção dessa norma está prejudicando a assistência de milhares de pacientes, que estão tendo seus tratamentos adiados devido à restrição imposta.

Além disso, o CFM, a SBD e a SBCP ressaltam que o fenol é utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS) e possui vasta evidência científica de eficácia em diversos procedimentos médicos.

Segundo o documento enviado à Anvisa, o fenol é considerado seguro e eficaz quando utilizado de maneira adequada, sob supervisão médica e seguindo protocolos específicos.

Nas áreas de oncologia, neurologia, otorrinolaringologia, coloproctologia e dermatologia, o fenol desempenha um papel crucial segundo as entidades, e oferece tratamentos eficazes para diversas condições clínicas.

As entidades destacam a importância de uma análise médica completa do paciente antes de procedimentos que envolvam o uso de fenol, visando minimizar riscos e garantir bons resultados.

The post Entidades médicas defendem uso seguro do fenol em diferentes especialidades first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .