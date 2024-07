Pedro Reis Embaixada de Portugal recebe recital da pianista Inês Filipe

Brasília receberá um evento especial no dia 7 de agosto, o recital da talentosa pianista Inês Filipe , que acontecerá no auditório Camões da Embaixada de Portugal, às 18h. O recital faz parte das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, marcando a Revolução dos Cravos e a restauração da democracia em Portugal.

Inês Filipe, reconhecida por sua versatilidade e originalidade, apresentará um repertório que inclui composições clássicas e contemporâneas. A pianista, que já se apresentou em diversos países, fará sua primeira performance no Brasil, com um programa intitulado “Liberdade na Música”. As obras vão de Claude Debussy a compositores portugueses contemporâneos como Fernando Lopes-Graça e Armando José Fernandes.

A entrada para o recital é gratuita, e a apresentação é apoiada pela Embaixada de Portugal no Brasil, Instituto Camões, Direção-Geral das Artes e Fundação GDA. Confira o programa da apresentação:

Armando José Fernandes

5 Prelúdios

F. Lopes-Graça

2 Noturnos

Variações Sobre um Tema Popular Português

R. Colaço

2 Fados

C. Debussy

La Puerta del Vino

Ondine

Minstrels

Feux d’artifice

Bruyeres, General Lavine e Ce qu’a vu le vent d’ouest

Nascida em Aveiro, Inês Filipe é vencedora de numerosos prêmios em concursos de piano, como o Prêmio de Interpretação Frederico de Freitas e o prestigiado “Prémio Antena2” do XVII Festival Internacional de Piano da SIPO. Ela é conhecida por sua habilidade em mesclar diferentes sonoridades e sua dedicação à divulgação da música contemporânea portuguesa, sendo uma das pianistas mais ativas de sua geração.

Serviço:

Data: 7 de agosto

Local: Auditório Camões da Embaixada de Portugal (SES – Av. das Nações, quadra 801 – lote 2)

Horário: 18h

Entrada: franca

