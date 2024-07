Redação GPS Dom Francisco Restaurante comemora 36 anos em Brasília com festival de bacalhau

Há 36 anos, o Dom Francisco Restaurante se tornou um ícone da gastronomia em Brasília, combinando vanguarda e tradição em seus pratos. ]

Em comemoração ao aniversário da casa, os clientes têm a oportunidade de saborear o Festival do Bacalhau, que acontece até o dia 31 deste mês, nas duas unidades do restaurante: Sede da Asbac e 402 Sul. O Bacalhau à portuguesa em postas finas é o grande destaque do festival e um dos carros-chefes do local.

O chef Francisco Ansiliero , responsável por construir um cardápio rico em história e cultura, buscou inspiração em suas experiências gastronômicas pelo Brasil.

Da infância sulista, trouxe a picanha e as derivações do churrasco. Da convivência com os portugueses em São Paulo, o bacalhau. E da Amazônia, o tambaqui. O cardápio da casa é diversificado, mantendo os temperos tipicamente brasileiros como sua marca registrada, além de oferecer uma das maiores cartas de vinhos do País.

Desde sua inauguração, em 1988, o Dom Francisco se tornou uma parada obrigatória para quem deseja apreciar o melhor da culinária brasiliense. O restaurante faz parte da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança e sempre buscou oferecer uma experiência completa aos clientes.

O chef foi pioneiro no uso de azeites, vinagres de qualidade e na disponibilização de bons rótulos de vinho a preços acessíveis, mesmo em uma época em que o vinho não era comum à mesa por ser considerado uma bebida cara.

