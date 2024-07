Redação GPS Casa do Candango oferece cursos de musicalização para trabalho com crianças autistas

A Casa do Candango, em parceria com a professora e musicoterapeuta Ana Carolina Steinkopf, lançou em 2023 um projeto que utiliza a música como ferramenta de interação e desenvolvimento para crianças autistas. O projeto, denominado “Uma Sinfonia Diferente – Música e Autismo”, foi inspirado pela apresentação de Ana Carolina na creche da Casa do Candango, onde seu método demonstrou resultados com crianças autistas que não falavam mas conseguiram cantar.

“O projeto surgiu a partir de uma participação do projeto “Uma Sinfonia Diferente”, o qual eu sou diretora, na Casa do Candango. Conversamos bastante sobre a necessidade dos professores e fizemos a proposta do curso de capacitação e do uso da música dentro da sala de aula para crianças e jovens”, destaca Ana Carolina.

O projeto prevê quatro cursos ministrados por diferentes professores, cada um com duração de um dia (8 horas) e certificado ao final. Os cursos, que começaram em 10 de junho e vão até 10 de agosto, ainda estão com inscrições abertas. As aulas são realizadas na Casa do Candango e abordam temas como música e autismo, percussão corporal, criatividade e desenvolvimento de materiais musicais.

O curso é voltado para professores, pais e terapeutas interessados em utilizar a música como meio de interação, conexão e desenvolvimento das crianças autistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projeto Música para Criança Infantojuvenil (@musicaparacrianca_cdc)

Ana Carolina Steinkopf

Ana Carolina Steinkopf, nascida em Curitiba e residente em Brasília desde 2020, é musicoterapeuta graduada pela Universidade Federal de Goiás e violinista formada pela Escola de Música de Brasília. Especialista em autismo, Ana Carolina desenvolveu interesse pela musicoterapia para crianças autistas durante seus atendimentos clínicos, observando o intenso envolvimento e desenvolvimento proporcionados pela atividade.

Além de ser a idealizadora do projeto “Uma Sinfonia Diferente”, Ana Carolina é pesquisadora e idealizadora do Mapa Autismo Brasil (MAB), o primeiro levantamento de dados sociodemográficos não governamental sobre o perfil das pessoas diagnosticadas com autismo no País.

Ela também preside o Instituto Steinkopf, um centro dedicado ao atendimento, pesquisa e inovação no campo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas e de suas famílias, promovendo inclusão por meio de uma abordagem humanizada.

Serviço

Os interessados em participar dos cursos oferecidos pelo projeto “Uma Sinfonia Diferente – Música e Autismo” podem realizar suas inscrições. O formulário está disponível no Instagram “Projeto Música para Criança Infantojuvenil” .

Formulário de inscrição

The post Casa do Candango oferece cursos de musicalização para trabalho com crianças autistas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .