Redação GPS Canoísta homenageia Ayrton Senna nas Olimpíadas de Paris

Pepe Gonçalves, canoísta brasileiro que disputará três provas nos Jogos Olímpicos de Paris, prestará uma homenagem especial a Ayrton Senna, tricampeão da Fórmula 1. Durante as competições, Pepe utilizará um capacete com pinturas alusivas ao capacete de Senna. Este ano completa 30 anos da trágica morte do piloto.

O atleta brasileiro competirá nas provas do C1, K1 e Caiaque Cross, as provas da canoagem acontecem entre os dias 27 de julho e cinco de agosto.

Em suas redes sociais, Pepe expressou a honra de homenagear Senna no maior evento esportivo do mundo: “Uma honra poder fazer uma homenagem para você no maior evento esportivo do mundo. E com o mesmo ímpeto que você entrava nas pistas, vou entrar nessa água para representar o Brasil aqui”, enfatizou.

Há pouco mais de duas semanas na França, Pepe compartilhou sua ansiedade e entusiasmo para o início das competições. A homenagem ao ídolo do automobilismo já tinha sido feita também nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PEPE GONÇALVES (@pepehgoncalves)

The post Canoísta homenageia Ayrton Senna nas Olimpíadas de Paris first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .