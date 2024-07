Beatriz Lima Leal Calendário oficial da New York Fashion Week é divulgado

Setembro é conhecido como o mês da moda, no qual as coleções de primavera-verão são apresentadas nas passarelas ao redor do mundo. É nos desfiles de setembro que temos um vislumbre das tendências do próximo ano. Entre as grandes capitais internacionais de moda, Nova York é a primeira a receber a fashion week .

Do dia 6 ao dia 11 de setembro, as marcas vão apresentar suas peças para a temporada de primavera-verão 2025, com exceção da Area e Cos, que desfilarão as peças de outono-inverno 2024 ready-to-wear , e Ronald Van Der Kemp, que apresentará a coleção de outono-inverno 2024 de alta-costura.

O Council of Fashion Designers of America (CFDA), divulgou recentemente o calendário oficial da semana de moda. A seguir, confira a programação de desfiles da New York Fashion Week no horário de Brasília!

Sexta-feira (06/09)

14h: Area

15h: Libertine

16h: Brandon Maxwell

17h: Grace Ling

19h: Collina Strada

Sábado (07/09)

11h: Simkhai

14: Who Decides War

15h: Tibi

16h: LaPointe

18h: Monse

19h: Sergio Hudson

20h: Khaite

21h: Kim Shui

Domingo (08/09)

16h: Sandy Lang

17h: Bach Mai

Segunda-feira (09/09)

10h: Kobi Halperin

11h: Carolina Herrera

13h: Naeem Khan

14h30: Dennis Basso

16h: Ankvas

20h: Tory Burch

Terça-feira (10/09)

12h: Meruert Tolegen

14h: Cos

15h: PatBo

16h: Kate Barton

17h: Wiederhoeft

18h: Michael Kors Collection

19h: Elena Velez EVYR005: La Pucelle

21h: Luar



Quarta-feira (11/09)

10h: Kallmeyer

11h: Alejandra Alonso Rojas

12h: Ronald Van Der Kemp

13h: Jane Wade

17h: Frederick Anderson

18h: Mellita Baumeister

